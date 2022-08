DATOS DE JULIO

El sector minero exportó un 31% más que en 2021, pero el litio tuvo un año fenomenal y representó el 30% de los recursos totales generados.

La minería exportó, en lo que va de 2022, unos 2.209 millones de dólares, cifra que implicó un crecimiento del 31% respecto de las exportaciones en los primeros siete meses del año pasado. Sin embargo, el gran salto lo dieron las litíferas: producto del precio, el valor exportado fue un 460% mayor que en 2021 y solamente el litio generó casi el 30% de los recursos por de las exportaciones totales del sector en el país.

Los datos fueron difundidos por la Secretaría de Minería de la Nación que conduce Fernanda Ávila. “El sector minero exportó 2209 millones de dólares en lo que va del año, un 31 % más en comparación con el mismo período de 2021. Los números reflejan todo el trabajo, la inversión y el desarrollo que la minería representa para la Argentina”, destacó la exministra de Minería de Catamarca.

En este sentido, se detalló que para el caso del litio, en julio se exportaron 83,9 millones de dólares y la cifra superó al anterior monto récord, que fue en junio de este año. “Esto implicó un crecimiento del 459% interanual, y por primera vez desde febrero de 2008 las exportaciones de litio superaron a las de plata. Así, el litio explicó el 29% de las exportaciones totales de minerales en julio”, precisó el informe.

En este sentido, se explica que este fuerte incremento interanual es por un efecto en los precios, dado que las cantidades exportadas en julio cayeron un 6%. “En el acumulado de los primeros siete meses, las ventas de litio al exterior alcanzaron los 335 millones de dólares, creciendo un 203% interanual y representando el 15% de las exportaciones mineras totales”, agregaron.

Sin embargo, en cuanto a las cantidades exportadas de litio, en el acumulado del año exhibieron la caída del 6% mencionada. “El resultado de exportaciones de litio de julio es el mayor que se tiene registro, tanto la comparación mensual como el acumulado contra 2021, convirtiendo a 2022 en el año con mayores divisas aportadas por las exportaciones de litio”, precisaron.

En total, las exportaciones de productos de la minería de los primeros siete meses del año llegaron al nivel más alto en nueve años. “Las exportaciones mineras marcaron 17 meses consecutivos con variaciones interanuales positivas, alcanzando el nivel más alto para el acumulado de los primeros siete meses del año desde 2013, cuando contabilizaron US$ 2.269 millones”, precisaron.

Además, las exportaciones de productos mineros significaron el 4,2% de las exportaciones totales argentinas en julio. Asimismo, el acumulado se situó un 7% por arriba del nivel promedio del 2010 a 2021 de los primeros siete meses del año. “Del total exportado durante julio, US$ 196 millones corresponden a minerales metalíferos, lo que representó una caída interanual del 12% para esta categoría”, agregaron.

Esta clase de productos representaron el 67% de las exportaciones mineras totales del mes, destacándose la participación del oro con 128 millones (44% del total) y la plata con 64 millones (22% del total exportado). Los restantes tres millones (1% del total exportado) fueron explicado por otros minerales metalíferos, en su mayoría ferroaleaciones.

“En julio las exportaciones de oro mostraron una caída interanual del 18% equivalente a US$ 29 millones, lo que se explica en gran parte por un efecto en cantidades, que cayeron un 46%, mientras que los precios también mostraron una tendencia a la baja. Por parte de la plata, en julio las exportaciones cayeron un 4% interanual (US$ 2 millones), por la caída de su precio internacional, ya que las cantidades aumentaron un 3% interanual. En el acumulado de los siete meses, los minerales metalíferos sumaron exportaciones por US$ 1.793 millones”, precisaron.

