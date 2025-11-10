La Feria del Libro 2025 se llenó este sábado de música y colores con la visita de la comparsa de Mutquín en el marco de la presentación del libro “La voz de la memoria”, una recopilación de historias, coplas y vidalas.

Este cancionero, que fue realizado por los alumnos de 2do año de la Escuela de jóvenes y adultos, EDJA, se presentó últimamente en la Feria de Ciencias a nivel nacional que se realizó en Posadas.

“Nosotros hemos trabajado para la feria de ciencias a nivel nacional tratando de resignificar la comparsa no solo como un espectáculo sino también como una portadora de cultura y de identidad, con esto fuimos a Misiones representando a la provincia con un cancionero para que las coplas y las vidalas de las comparsas de Mutquín no se pierdan y lo que tantas veces se dijo al aire ahora está escrito”, relata el Prof. José Ignacio Pesci. “Nos acompañan hoy acá en la feria del libro gran parte de la comparsa “Diaguita” que nos han apoyado en todo el trabajo de lo que duro la feria de ciencia departamental, provincial y nacional”, remarcó.

Junto al Prof. Pesci estuvieron en el escenario las alumnas Virginia Carrizo y Carmen Chumbita, quienes relataron los alcances de esta obra literaria que fue acompañada por una presentación musical de las comparsas, quienes sobre el final donaron un ejemplar del libro a la Biblioteca Julio Herrera para quienes quieran consultarlo.

Santa María también presente

Sobre el mediodía de este sábado en la sala de proyecciones de la Feria del Libro, que este año celebra su 17° edición, se presentó un trabajo de investigación sobre las comparsas de Santa María denominado “Comparsa Mascarita Los Matacos” una investigación de Federico Peludero quien estuvo acompañado por el musico Alberto Villafañez,

Esta obra forma parte de una producción final correspondiente a la cátedra Producción Final Interdisciplinar del Profesorado de Música del Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC).

El libro reúne testimonios, historia, fotografías, ilustraciones, partituras, letras y marcos teóricos vinculados a la comparsa Los Matacos, originaria de los Valles Calchaquíes y con fuerte presencia en la comunidad de Santa María, Catamarca.

Se trata de una edición preliminar, artesanal y encuadernada a mano, realizada con el asesoramiento editorial de Rata Ediciones. El trabajo busca resguardar el patrimonio artístico de la comparsa diaguita, generar material de estudio para docentes de música, y difundir su valor ritual y comunitario Actualmente se continúa desarrollando una versión ampliada