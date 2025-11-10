El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, asistió al cierre de la muestra anual del programa FRIDA (Formación Recreativa Integral de Deporte y Arte), una iniciativa que consolida la educación no formal que brinda el municipio como herramienta de contención, desarrollo de talentos y promoción de la igualdad. Con una gran exposición de más de 400 alumnos de las tres escuelas municipales, el programa cerró su ciclo con un crecimiento exponencial en su oferta de talleres.

FRIDA, dependiente de la Dirección de Políticas Sociales y Educativas de la Secretaría de Educación y Cultura, ofreció durante el año talleres gratuitos en diversas disciplinas como murga, folclore, gimnasia, y fútbol. En esta edición, el programa demostró su expansión con la incorporación de cuatro nuevas propuestas: Vóley, Básquet, Danzas Urbanas y Danzas Árabes, elevando a un total de diez talleres activos para la comunidad del Sistema Educativo Municipal (SEM).

Cabe destacar que, la muestra anual se vivió como una verdadera fiesta, reflejando el entusiasmo y la dedicación de los niños y jóvenes que forman parte de la iniciativa. El Coordinador del programa, Profesor Martín Barrionuevo, junto a su equipo de profesores y coordinadores escolares, fue reconocido por su trabajo en la construcción de este «faro de esperanza y oportunidad» que brinda espacios de contención a través del arte y el deporte.

En este sentido, la Profesora Fiorella Farroni, Directora de Políticas Sociales y Educativas, dirigió unas palabras «el cierre del Proyecto FRIDA ha demostrado su crecimiento a lo largo de estos años» y llamó a seguir trabajando «para continuar brindando oportunidades de crecimiento y desarrollo a través de la educación y la recreación».

Por su parte, el intendente Gustavo Saadi destacó a los verdaderos protagonistas y al equipo que lo hace posible. «Los niños, las niñas, yo quiero agradecer a los coordinadores, a cada uno de los profesores y profesoras, a los docentes que son ellos los que hacen posible este programa», expresó.

Además, Saadi valoró especialmente la calidad del equipo docente. «Agradecerles por su entrega, por su empatía, por su profesionalismo. Gracias a ellos los niños pueden despertar una vocación en el deporte, en el arte, y al mismo tiempo aprender divirtiéndose», afirmó, reconociendo el impacto que FRIDA tiene en el despertar de vocaciones.

Para concluir, el intendente también agradeció y felicitó a los padres, quienes «estuvieron trabajando, haciendo un montón de cosas, muchas, muchas gracias por apoyarlos a sus hijos», destacando que el programa es una fiesta que solo puede ser posible gracias al apoyo de la familia.

Es necesario resaltar que, el evento de cierre, denominado «Experiencia FRIDA», comenzó con un video de presentación que resumía el trabajo, la dedicación y la alegría de los alumnos durante todo el ciclo. El cronograma de presentaciones incluyó las diez disciplinas, desde la energía del Taller de Murga y las piruetas de la Gimnasia Artística, hasta el despliegue cultural de los diferentes grupos de Folklore y Danzas Árabes.

La pasión por el deporte se hizo sentir con la participación de los talleres de Fútbol, con una divertida bienvenida a cargo de personajes alusivos a Lionel Messi y el Dibu Martínez, y la demostración de las nuevas disciplinas de Vóley y Básquet. Finalmente, la muestra cerró con la emotiva presentación del Taller de Malambo y la invitación a todos los alumnos, profesores y autoridades para la foto y el saludo final.

Acompañaron al Intendente Gustavo Saadi el Presidente del Concejo Deliberante, Francisco Sosa; el Secretario de Gobierno, Germán Kranevitter; la Secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco; el Director de Educación, Néstor Toledo; y la Administradora de Planeamiento e Innovación Educativa, Patricia Lobo, además de la Directora de Políticas Sociales y Educativas, Fiorella Farroni, y todo el equipo de conducción de las escuelas.