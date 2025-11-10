El Sistema Educativo Municipal (SEM) de la Capital ha marcado un hito en la educación de la provincia al convertirse en la primera institución pública en implementar la modalidad digital para los exámenes internacionales de inglés de Cambridge en el nivel secundario. Esta iniciativa histórica se concretó con la participación de alumnos de 1er y 2do año en un Examen Simulación Digital de Cambridge.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de ser los primeros en realizar el innovador Cambridge English Skills Test en las instalaciones del nodo tecnológico. Esta instancia no solo posiciona al SEM a la vanguardia educativa a nivel nacional, sino que también alinea la formación local con los estándares de validez, confiabilidad y comparabilidad que exigen los exámenes de Cambridge a nivel global.

El examen Cambridge English Skills Test es una herramienta de evaluación innovadora que mide las cuatro habilidades esenciales del idioma inglés —lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral— a través de una plataforma en línea. Su formato flexible y adaptativo permite diagnosticar con precisión el nivel de competencia lingüística de cada estudiante, de acuerdo con los estándares internacionales del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

El simulacro digital, llevado a cabo hoy, cumple un doble propósito fundamental. Por un lado, ayuda a las escuelas a prepararse operativamente para los exámenes digitales oficiales que se tomarán el próximo miércoles 26 de noviembre.

Por otro lado, la herramienta es crucial para la mejora continua: el simulacro devuelve resultados detallados, tanto corregidos automáticamente como revisados por examinadores de Cambridge, brindando a profesores y alumnos información precisa sobre las calificaciones individuales. Esto les permite enfocar la etapa final de repaso donde más se necesita.

Esta instancia tan significativa es posible gracias a una sólida alianza entre el Municipio Capitalino, mediante el Programa Municipal de Inglés (PMI), y el centro de exámenes de Cambridge de la Academia Argüello de Córdoba. Esta institución, reconocida como “Centro Platino”, administra los exámenes de Cambridge English en diversas provincias de la región.

La Administradora de Innovación Educativa, Patricia Lobo, destacó la trascendencia de este logro para el sistema educativo municipal y la visión de la gestión. “Este simulacro representa mucho más que una instancia de evaluación. Es una experiencia educativa sumamente enriquecedora que coloca a nuestros estudiantes en contacto directo con estándares internacionales de aprendizaje”, señaló Lobo.

Asimismo, subrayó que este tipo de experiencias refuerza «su confianza y motivación para continuar aprendiendo», garantizando una formación integral de primer nivel.

Lobo enfatizó el valor de la equidad en la educación: “Nos enorgullece ser pioneros en implementar exámenes digitales, sumando nuevos recursos y enfoques a la enseñanza del inglés en las escuelas municipales”. Las escuelas del SEM son las únicas instituciones públicas de la provincia que brindan acceso a exámenes internacionales de Cambridge, tanto en el nivel primario (con el examen Pre-A1 Starters) como ahora en el secundario.

Este nuevo despliegue en el nivel secundario constituye un paso significativo en la ejecución del PMI, dando continuidad formativa a los jóvenes y consolidando la igualdad de oportunidades.

La experiencia digital fortalece el proceso de transformación educativa que impulsa la Municipalidad de la Capital, en línea con el proyecto de construir una Ciudad Capital de la Educación, donde la innovación, la tecnología y la calidad son pilares de una política educativa inclusiva y sostenible para todos sus estudiantes.