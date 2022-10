La Liga Chacarera de Fútbol programó la 3ra. fecha del Torneo Clausura «Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Catamarca», a jugarse desde este miércoles al sábado, teniendo en cuenta la participación de San Martín del Bañado en Regional, desde el domingo próximo.

En esta tercera jornada se destacan los clásicos de la Zona Norte entre Defensores de Esquiú e Independiente de San Antonio, y también de la Zona Sur con el cruce de Los Sureños y Deportivo Sumalao, ambos partidos del sábado, en el “Prevedello”.

Además, el viernes, se disputará el tradicional pleito entre Las Pirquitas y La Carrera, de la Zona Norte.

La programación

Miércoles 12/10

Estadio “Primo A. Prevedello”: 17 hs., San Martín vs. El Auténtico (Zona Sur).

Viernes 14/10

Estadio “Primo A. Prevedello”: 15 hs., La Carrera vs. Las Pirquitas (Zona Norte); y 17 hs., Obreros de San Isidro vs. La Estación (Zona Sur).

Estadio “Jorge C. Vargas”, Banda de Varela: 14.45 hs., La Tercena vs. Juventud Unida (Zona Norte); y 16.45 hs., Coronel Daza vs. Social San Antonio (Zona Centro).

Sábado 15/10

Estadio “Diego A. Maradona”, La Merced: 16 hs., La Merced vs. Villa Dolores (Zona Centro)

Estadio “Primo A. Prevedello”: 14.30 hs. Los Sureños vs. Dep. Sumalao (Zona Sur); 16.30 hs., Independiente de San Antonio vs. Def. Esquiú (Zona Norte); y 18.45 hs., Social Rojas vs. Ateneo Mariano Moreno (Zona Centro).

Posiciones

Zona Centro: Coronel Daza 6 Pts.; Social San Antonio y La Merced 4; Villa Dolores 3; Social Rojas y Ateneo Mariano Moreno 0.

Zona Sur: San Martín 6 Pts., Obreros, La Estación, El Auténtico y Los Sureños 3; y Sumalao 0.

Zona Norte: Defensores de Esquiú e Independiente 4; Juventud Unida y Las Pirquitas 2; La Carrera y La Tercena 1.

Fuente: El Chasqui Digital