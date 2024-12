Música

Investigadores lograron identificar cuáles son las canciones catalogadas como perfectas y qué es lo que las hace tan especiales.

El estudio realizado por un equipo de investigadores del Instituto Max Planck de Alemania analizó 80.000 acordes de éxitos populares grabados entre 1958 y 1991 para dar con la fórmula de la canción “perfecta”.

La investigación reveló que las composiciones que generan más placer en los oyentes son las que producen una sensación de incertidumbre. Los giros inesperados en la progresión de acordes logran captar la atención de las personas por más tiempo y crear una sensación placentera.

“Lo crucial es la interacción dinámica entre dos aspectos temporalmente disociables de las expectativas como la anticipación de antemano y la sorpresa de después” explicó el científico Vincent Cheung. Además, aseguró que esta investigación marca un antes y un después para la industria musical: “Nuestros resultados podrían aplicarse para ayudar a los compositores o incluso a las computadoras a escribir música. Se podrían desarrollar algoritmos para predecir tendencias musicales”.

Las 5 canciones perfectas (según la ciencia) son: “Ob-La-Di, Ob-La-Da” de los Beatles (1968), “Invisible Touch” de Genesis (1986), “Hooked on a Feeling” de BJ Thomas (1968), “I Want You Back” de los Jackson 5 (1969) y “There She Goes” de The La’s (1988).

