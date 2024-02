Marco Musumeci D’Agata Economista y Experto en Finanzas Descentralizadas



El año 2024 acaba de empezar y los análisis se centran en cuáles serán las mejores criptomonedas de baja capitalización para invertir, porque en el mundo crypto hay vida más allá de las grandes criptodivisas.

Después de que Bitcoin, la criptomoneda más importante por volumen de mercado, comenzara a protagonizar una serie de rachas alcistas y alcanzara los 44.000 dólares el pasado 5 de diciembre de 2023, la ola verde se extendió a todo el apartado de altcoins, que comienzan a percibir cambios muy favorables en sus cotizaciones.

¿Cuáles son las mejores criptomonedas de baja capitalización para 2024?

El optimismo que se ha apoderado del mercado de las criptomonedas está inspirado en la posible aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por el primer ETF de BTC al contado. Esa posibilidad y el halving de BTC en 2024 son las que han llevado a Bitcoin a subir más de un 40% desde septiembre.

Mientras, un volumen creciente de inversores compra Bitcoins para su dinero a raíz de la compleja situación geopolítica mundial. En tanto, la racha alcista se extiende sobre las altcoins, cuyas rentabilidades resultan superiores a las de Bitcoin, lo cual se debe a un margen más amplio por su baja capitalización.

El margen de crecimiento de Bitcoin (BTC) se ve limitado por su elevada capitalización de mercado y esto hace que los inversores diversifiquen su cartera, centrándose en criptomonedas de menor capitalización, que además cotizan a precios convenientes y podrían otorgarles mayores ganancias en menor tiempo.

Hablemos ahora de las criptomonedas de baja capitalización en preventa

Más allá de las criptomonedas que se pueden comprar en exchanges, hay otras opciones como las criptomonedas en preventa. Gracias a su baja capitalización de mercado, este nicho podría experimentar marcados rachas alcistas en su precio durante el 2024. Además, pueden considerarse una buena opción para obtener rendimientos en corto plazo, ya que se encuentran en preventa y su estrategia deflacionaria permite a los primeros inversores adelantarse al aumento de precio:

1.- Bitcoin ETF Token (BTCETF)

Esta nueva criptomoneda, de baja capitalización pretende celebrar la llegada histórica del primer ETF de BTC al contado. Su propuesta busca capitalizar la inminente aprobación de la SEC, que permitiría dar curso a la apertura de dicho fondo cotizado en bolsa.

La dinámica del proyecto es quemar un 5% de sus tokens en cinco momentos cruciales, disminuyendo el suministro total en hasta un 25%. Además, los titulares de $BTCETF su token nativo, pueden hacer staking y obtener ingresos pasivos mientras especulan con el precio de Bitcoin y la llegada del ETF al contado.

2.- Bitkoin (Bitkoin)

Esta nueva criptomoneda, con solo 21 millones de tokens funcionará como respaldo a Bitcoin.

Bitkoin es una criptomoneda creada en BSC (Binance Smart Chain), una red de blockchain muy segura, descentralizada y con unos costes por transacción de pocos céntimos. Además, está programada para narrar la historia de Bitcoin a través de un calendario basado en eventos los 365 días del año, y lo más importante es que distribuye una recompensa del 5% en BTC diariamente a todos sus holders.

Cuando finalice la preventa (el 21 de mayo de 2024 o antes si se venden con prioridad los 5 millones de tokens), el Contrato Inteligente creará automáticamente el Fondo de Liquidez y lo bloqueará durante 21 meses.

Participar en la preventa de Bitkoin cuesta solo 2,5 dólares (2,30 euros) o sea menos de lo que pagarías por desayunar un chocolate con churros en Albacete. Asimismo, el precio de lanzamiento, en preventa, del Bitkoin es de solo 0,25 dólares la unidad, la inversión mínima son 10 Bitkoin y para poder recibir a diario recompensas en Bitcoins hay que poseer en cartera un mínimo de 100 Bitkoin (unos 25 dólares o 23 euros en preventa).

3.- Bitcoin Minetrix (BTCMTX)

Este proyecto busca responder a una de las mayores dificultades de la minería en la nube de Bitcoin. Actividad que hace mucho tiempo dejó de estar al alcance de inversores minoristas.

Es por esto que Bitcoin Minetrix está desarrollando una plataforma, en la cual los poseedores de su token nativo $BTCMTX puedan hacer staking para obtener ingresos con un interesante rendimiento porcentual anual.

Pero además, hacerse de tokens ERC-20 que funcionen como créditos mineros al ser quemados, otorgándoles tiempo de minado en la nube de BTC.

4.- Meme Kombat (MK)

La propuesta de esta criptomoneda de baja capitalización, también es una de las que podría obtener buenos rendimientos en el 2024. Está relacionada con uno de los sectores de mayor crecimiento económico de los últimos años, el de la inteligencia artificial (IA).

Los tenedores del token $MK, podrían obtener buenos rendimientos futuros por una criptomoneda que será la llave de ingreso a una arena de combate virtual, donde la IA y los contratos inteligentes de la tecnología blockchain, permitan ganancias por apuestas.

Para finalizar me gustaría recordar que la inversión en criptomonedas aún no está totalmente regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y puedes también llegar a perder la totalidad del importe invertido. Por eso siempre invierte con cautela y solo lo que estás dispuesto a arriesgar.

Es importante comprender no solo el atractivo de los beneficios sino también los riesgos de este tipo de inversión. Por tal motivo, te consejo siempre realizar tus propias investigaciones antes de tomar cualquier decisión.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.