Se trata de los adjudicatarios que deben firmar los contratos para acceder a las nuevas viviendas de Valle Chico.

Esta mañana, gran cantidad de personas está a la espera de poder firmar los contratos de adjudicación de 508 viviendas en Valle Chico.

Las personas aguardan ser atendidas en el pabellón 16 del Cape, donde deberán realizar las tramitaciones correspondientes.

«Estamos con las complicaciones que tiene una entrega de estas proporciones», manifestó Fidel Sáez.

Los 508 adjudicatarios estarán presentes en el acto que se llevará a cabo esta tarde, a las 18.30, en Valle Chico, pero sólo se entregarán las llaves de 100 casas, el resto se irá entregando cada diez días. Además dijo que la entrega de las llaves se realizará respetando el orden del listado publicado, esto obedece a que se debe hacer antes una verificación de cómo la empresa constructora entrega las casas.

Respecto a las impugnaciones realizadas en el listado anterior, el ministro sostuvo que se realizaron muchísimas. «Solo en una persona cayeron 70 impugnaciones, cerca de 300 o 400 en general».

«Quedan algunas familias de mucha antigüedad que los requisitos actuales ya no los tienen», dijo Sáez quien dejó entrever que se trata de familias que, si bien hace muchos años están anotados ya no tienen hijos menores a cargo. «Es una falla del sistema, no será exclusivamente responsabilidad de está gestión pero es un falla del sistema», reiteró.