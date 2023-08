Música

La intérprete de «Born this way» regresa a Nevada para interpretar canciones del Great American Songbook y versiones de sus éxitos, con su show especial de jazz.

El espectáculo de Gaga vuelve al Dolby Live del Park MGM el 31 de agosto. La ganadora del Grammy tocará después en septiembre y octubre.

La residencia comenzó en enero de 2019 y contó con versiones de Gaga de “Luck Be A Lady”, “Mambo Italiano”, “La Vie En Rose” y “Fly Me To The Moon”, así como versiones de jazz de sus éxitos “Bad Romance”, “Paparazzi” y “Born This Way”.

Tras un largo paréntesis de 21 meses debido a la pandemia de COVID-19, la residencia regresó al teatro el 14 de octubre de 2021 y concluyó en mayo de 2022.

Además del espectáculo de jazz, Gaga ofreció la posibilidad de ver su espectáculo de pop “Lady Gaga Enigma”.

La noticia del regreso de “Jazz and Piano” llega después de que la cantante rindiera un emotivo homenaje al fallecido icono del jazz y amigo Tony Bennett, con quien actuó y grabó en varias ocasiones. Entre ellas los álbumes, “Cheek to Cheek” en 2014 y “Love For Sale” en 2021, además de aparecer en su disco de 2011 “Duets II”.