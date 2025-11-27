El martes 25 de noviembre, la imagen de la Virgen del Valle llegó a la localidad de San Antonio de La Paz, jurisdicción de la parroquia Nuestra Señora del Valle.
Una extensa caravana partió desde el arco de ingreso a la localidad recorriendo las calles del pueblo del pueblo, pasando por la capilla Santa Teresa de Jesús, culminando en la comisaría.
Luego se celebró la Santa Misa, preparando las próximas fiestas patronales.
La jornada se cerró con baile y brindis a la canasta.

