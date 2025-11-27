Este jueves se llevó adelante la vigésima quinta sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, la cual estuvo encabezada por el presidente provisorio del cuerpo, senador Horacio Gutiérrez. En la oportunidad, y por pedido de las y los senadores mediante la pertinente nota, quedó aprobada la prórroga de las sesiones ordinarias hasta el próximo 4 de diciembre.

Programa de fomento de tecnología blockchain

Durante la jornada legislativa, el Senado dio sanción definitiva al Proyecto de Ley remitido por la Cámara de Diputados, de autoría del diputado Gustavo Aguirre, referido a la creación del Programa de Fomento de la Investigación, Estudio y Desarrollo para la ampliación práctica de la tecnología blockchain en el sector público y privado de la provincia de Catamarca.

La norma identificada como Ley N° 5923, se fundamenta en la importancia de que la provincia se incorpore plenamente al cambio tecnológico en marcha, posicionándose a la altura de los principales núcleos de innovación del país y de la región.

En ese marco, se puso énfasis en la finalidad de fortalecer el sistema democrático, el crecimiento social y económico, el respeto a las libertades individuales, la privacidad y la gestión segura de los datos personales, promoviendo transformaciones orientadas a garantizar mayor eficiencia, eficacia, rapidez, transparencia, seguridad, fiabilidad, trazabilidad, accesibilidad, participación, consensos y mayor descentralización en los procesos que integran el funcionamiento de las organizaciones públicas y privadas.

Asimismo, se busca fomentar el desarrollo de emprendimientos públicos y privados vinculados a la provisión de infraestructura, servicios, protocolos, unidades de cuenta, códigos abiertos, software libre y hardware, en las distintas fases de implementación de esta tecnología de cadena de bloques (blockchain).

Educación Ambiental

Asimismo, otorgándole el N° 5.924, el Senado dio sanción definitiva a la Ley impulsada por la diputada María Argerich, mediante la cual se ratifica el convenio celebrado entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología —hoy Ministerio de Educación— y la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable —actual Secretaría de Medio Ambiente—, a partir del cual se creó la Comisión de Educación Ambiental de la Provincia.

La función principal de dicha Comisión es elaborar la Estrategia de Educación Ambiental de la provincia, coordinando actividades educativas formales, no formales e informales en los distintos marcos regionales, y velar por su implementación.

El trabajo conjunto entre ambas áreas de gobierno tendrá como objetivo construir una agenda concreta que contemple el encuadre de la Educación Ambiental para los distintos niveles del sistema, la elaboración, capacitación y evaluación de proyectos institucionales, el diseño de material de apoyo, así como el seguimiento y monitoreo de experiencias.

Control y seguridad vial: puesto fijo en Fuerte Quemado

Como parte del orden del día, también se aprobó y se devolvió a su Cámara de origen el proyecto iniciado por el diputado Carlos Marsilli, que propone la creación de un puesto de control vehicular fijo en la localidad de Fuerte Quemado, departamento Santa María, sobre la Ruta Nacional N° 40.

La iniciativa tiene como objetivos específicos realizar controles vehiculares; identificar personas y vehículos; prevenir delitos y/o contravenciones; implementar medidas tendientes a disminuir la siniestralidad vial; y capacitar, concientizar y comprometer al personal policial para que su accionar sea responsable y organizado dentro de la planificación, coordinación y control de las medidas de prevención y seguridad.

La instalación de este puesto permitirá realizar controles de ingreso a la provincia de manera segura, protegiendo la integridad física de agentes, conductores y ocupantes de la vía, para lo cual se prevé la provisión de personal, vehículos y la instalación de una casilla o contenedor que funcione como sede del control caminero.

Leyes con media sanción

Por otra parte, el Senado dio media sanción a proyectos de ley iniciados por los senadores Guillermo Ferreyra y Augusto Ojeda, que fueron girados a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Las iniciativas refieren a asignar el nombre “Alpatauca” (Pueblo de la Falda) a la Escuela N° 443 de la localidad de La Falda de San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú; y a otorgar carácter provincial al Festival del Colono, expresión esencial de la identidad de Tapso, departamento El Alto.

Resoluciones aprobadas

Durante la sesión, la Cámara Alta aprobó dos proyectos de resolución.

Sistema de Alerta Temprana en Andalgalá

El primero, presentado por el senador Horacio Gutiérrez, solicita al Poder Ejecutivo la instalación de un sistema de “Alerta Temprana” en la cuenca alta del cauce del río Pizavil, en el distrito Aconquija, departamento Andalgalá. Según explicó el legislador, la iniciativa surge de la preocupación manifestada por los vecinos que residen en las márgenes del río, quienes temen nuevas crecidas repentinas provocadas por lluvias intensas en zonas altas de la cuenca, fenómenos que en distintas oportunidades han puesto en riesgo la integridad física de las personas y sus bienes.

La instalación de un sistema de alerta temprana, basado en sensores de nivel, pluviómetros automáticos y estaciones de transmisión de datos en tiempo real, permitiría detectar variaciones abruptas del caudal y emitir alertas oportunas a autoridades locales, instituciones educativas y población civil, fortaleciendo la capacidad de respuesta de Defensa Civil, Bomberos y el Municipio de Aconquija mediante la activación temprana de protocolos de emergencia y evacuación.

La medida aportará tranquilidad y seguridad a una comunidad históricamente afectada por la falta de sistemas preventivos adecuados.

Nueva sala de nivel inicial

La segunda resolución aprobada corresponde a una iniciativa de la senadora Romina Williams, orientada a la creación de una sala destinada al nivel inicial en la localidad de Los Talas, departamento Ambato.

El pedido se fundamenta en la solicitud de los padres de los niños, dado que actualmente el nivel inicial funciona en un espacio prestado, sin baños adecuados, sin espacios recreativos propios y compartiendo comedor con el nivel primario. Se destacó además que la institución cuenta con un terreno colindante donado por la Municipalidad de Los Varela, destinado a la ampliación o construcción del módulo específico para el nivel inicial, lo que facilitaría la obra.

Declaraciones de Interés

Finalmente, el Pleno acompañó diversas declaraciones de Interés presentadas por las y los senadores Ramón Figueroa Castellanos, Guillermo Ferreyra, José Alaniz Andrada, Romina Williams y José Pío Carletta.

Las mismas corresponden a:

* Declarar de Interés Parlamentario y Cultural la obra literaria “Compendio de la Vida”, ideas y obra del diputado mandato cumplido C.P.N. Lic. Justo Sánchez Reinoso.

* Declarar de Interés Social, Educativo y Legislativo la trayectoria de la docente Marta Estela Castillo, por su compromiso y entrega con la comunidad educativa del Departamento Fray Mamerto Esquiú.

* Declarar de Interés Legislativo y Deportivo la trayectoria, labor social y deportiva del Club Defensores de Esquiú, de la localidad de Piedra Blanca, Departamento Fray Mamerto Esquiú, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de su fundación el 27 de noviembre de 2025.

* Declarar de Interés Legislativo, Educativo, Artístico y Cultural la amplia trayectoria del profesor nacional de música Ángel Ricardo del Valle Carrizo.

* Declarar de Interés Legislativo, Social y Cultural la premiación internacional “Ibercocinas 2025”, del Fondo Iberoamericano de Cocinas para el Desarrollo Sostenible, obtenida a través del proyecto “Raíces profundas, sabores nuevos”, basado en la cocina a base de charqui en la localidad de Isla Larga, perteneciente a La Puerta, Departamento Ambato.

* Declarar de Interés Legislativo, Social y Cultural la vida y trayectoria de la Sra. Sara Seco, reconocida artesana de la localidad de Los Talas, Departamento Ambato.

* Declarar de Interés Legislativo, Educativo y Comunitario el proyecto de cambio de modalidad de la Escuela Secundaria de Icaño, Departamento La Paz, que propone reemplazar la orientación agroambiente por la orientación agrotécnica, por su impacto en el desarrollo educativo, productivo y tecnológico de la región.

* Declarar de Interés Legislativo y Deportivo la destacada trayectoria de Walter Rana Lezcano, ciclista campeón argentino y panamericano.