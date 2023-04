La nueva conducción electa de la UCR de Catamarca ha lanzado una campaña a través de las redes sociales para recuperar gran parte de su padrón que por motivos desconocidos no aparecieron en el último padrón electoral partidario.

En un comunicado expresaron: “Queremos recuperar a todos los radicales que no pudieron votar en las internas, porque fueron excluidos del padrón que nos provee la Justicia Electoral, y decirles que en este nuevo período que se viene nadie sobra dentro del partido, que todos somos necesarios.

”Hay radicales históricos que no aparecen, hay gente que ha venido haciendo radicalismo hace tiempo y se dio con la sorpresa de que no aparecía en los padrones electorales”. Según los dirigentes, “cuando se consultó a la Justicia Electoral, dijeron que sus fichas estaban en otras fuerzas políticas”. “Esto nos llama la atención porque ellos nunca se afiliaron a otros partidos o directamente no aparecían”.

“Ante esa situación, que se repite en toda la provincia, hemos decidido abrir el proceso de afiliación al partido y recuperar esa militancia para que sea parte de este proceso. ”Hemos dicho en la campaña que una de nuestras premisas era devolver el partido a los afiliados mediante la participación y la escucha activa, y esta es una manera de empezar a trabajar en eso.

”Por ello hemos encarado la tarea con el secretariado electo, para que quienes no aparecen en el padrón puedan comunicarse mediante un mensaje de WhatsApp al número 3834-598933, desde donde se harán las gestiones necesarias para chequear el estado de afiliación de los correligionarios y volver a afiliarlos si es necesario.

”La iniciativa también está orientada para quienes tengan interés en la participación política dentro de la UCR de la provincia, para que puedan hacerlo afiliándose por primera vez”, concluyeron desde la nueva conducción partidaria, que aún no ha asumido.