El consumo de contenido audiovisual por streaming está en auge desde hace unos cuantos años y, aunque se considere una amenaza para la televisión lineal, cabe señalar que esta última sigue estando en cabeza. Según el análisis de audiencias mensual de Barlovento Comunicación, en junio hubo unos 43,4 millones de espectadores únicos que, de media, habían visto la tele 289 minutos al día. Por lo tanto, el servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT) sigue siendo clave y sus cambios afectan a la mayoría de la población española.

En 2019, se publicó en el BOE el Plan Técnico Nacional de la TDT, que obligaba a las cadenas a emitir todos sus programas en calidad HD y rechazaban los de calidad SD. Pero, como todas las leyes, los reguladores deben dar un periodo de tiempo para que los afectados se preparen y fijar una fecha límite que, en este caso, era el 1 de enero de 2023 y ha terminado retrasándose al 14 de febrero de 2014.

El documento establece las especificaciones técnicas y los parámetros aprobados por el Gobierno de España para la transmisión de la señal en la TDT en el territorio. Estas normas las tendrán afectan a las emisoras de televisión, los fabricantes de equipos de recepción y los operadores de redes de Televisión Digital Terrestre que todavía no cumplan con lo estipulado.

Los puntos más relevantes son los que conciernen a las frecuencias de emisión, la modulación, y el estándar de comprensión de vídeo y audio. Por ejemplo, la ley estipula que «la resolución vertical de la componente de vídeo será igual o superior a 720 líneas activas con una relación de aspecto de 16:9».

Con sus normas, el Gobierno español quería garantizar la máxima cobertura y calidad de la señal de la TDT en todo el país. Además, gracias al Plan Técnico, pretenden optimizar el uso del espectro radioeléctrico, evitando posibles interferencias entre distintos canales de TV.

¿Cómo afectan estas modificaciones a los usuarios españoles?

Si no se vuelve a cambiar la fecha límite, los cambios provocarán que la TDT solo se vea en aquellos televisores que admitan la sintonización en HD. Por suerte, desde hace muchos años, las TV cuentan con sintonizador DVB-T2, por lo que, a no ser que se tenga un televisor antiquísimo, las familias españolas no tendrán ningún problema.

Los que cuenten con un televisor con un sintonizador DVB-T deberán decidir entre deshacerse de ese aparato y actualizarse con uno tecnología más innovadora o adquirir un sintonizador DVB-T2 externo. Otra opción será acceder a los canales de la TDT a través de Internet, con plataformas como TDT Channels, TV Guía o TVEnDirecto.

