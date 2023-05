El gobernador Ricardo Quintela emitió su voto y dejó su mensaje a las y los riojanos. Consideró que fue un proceso electoral tranquilo.

A primera hora de la mañana Quintela habló con los medios luego de emitir su voto y manifestó que «primero quiero felicitar al pueblo de la provincia y a los circunstanciales adversarios. Agradecerles porque fue un proceso tranquilo, limpio y sin inconvenientes donde cada candidato pudo ofrecer su propuesta a la gente».

«Nosotros como gobierno receptamos las críticas con mucho valor a los efectos de corregir las imperfecciones que podamos tener», recalcó.

Subrayó que «un fuerte abrazo para el pueblo riojano, gracias por estar presentes». Además expresó que quiero «transmitirle a la República Argentina que en nuestra provincia se da un proceso democrático con mucha transparencia, tranquilidad y sin dificultad, solo pequeñas cuestiones como que se demora la apertura de una mesa, etc, pero son cosas normales, espero que finalice así.

Resaltó que «es un día de consolidación del sistema democrático, la democracia que elegimos los argentinos para vivir para que la gente tenga la libertad de elegir y ser elegida».

Por otro lado dijo que «hay que proporcionar un debate sobre la matriz organizacional de nuestro país donde está concentrado en un pequeño espacio de la República Argentina la mayor cantidad de decisiones políticas económicas y financieras. Creemos que nuestro país tiene que ser un lugar más federal».

Sobre la llegada del presidente Alberto Fernández subrayó que siempre es positiva la visita del primer mandatario nacional.

Sobre la Reforma Constitucional indicó que «es muy importante por el otorgamiento de nuevos derechos para la gente. Todos los ciudadanos que habiten en esta provincia van a tener derecho al acceso del agua, la energía y a la conectividad, tenga o no tenga recursos. A similitud de los cuatro servicios que tenemos obligación de garantizar que son: educación, salud, seguridad y justicia, queremos agregar estos tres servicios esenciales que van a estar consagrados en la constitución. Además de eso estamos planteando la periodicidad de los tres poderes del Estado».

Sobre las elecciones presidenciales consideró que las PASO son buenas en las medida que no haya consenso, pero si hay consenso para qué se van a hacer las PASO».