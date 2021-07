La directora de Transporte, Andrea Álvarez, aseguró en diálogo con La Brújula que

el Gobierno provincial se hará cargo del total del monto que corresponde al boleto

estudiantil que se reactivó este lunes con el retorno a clases presenciales.

En ese sentido, señaló que ante el pedido de actualización de tarifa que realizaron

los empresarios, se decidió que el costo total de lo que signifique la SUBE

estudiantil será asumido por la Provincia.

Al respecto, expresó: “La semana pasada tuvimos una reunión con los

empresarios y se llegó a un acuerdo sobre el boleto estudiantil, en realidad no

tenemos una deuda muy grande porque había algunas empresas que no habían

presentado las rendiciones, entonces tuvimos que notificarlas, es una

presentación que ellos hacen cada vez que reciben el boleto, de esa manera se

arman los expedientes para los pagos”.

“Todo lo que fue marzo se pagó y abril y mayo no habían presentado. Este

reclamo está ligado a que los empresarios buscan una readecuación de la

tarifa, de actualización de la tarifa. Cuando se aplicó el boleto estudiantil en el

año 2015 la provincia se hace cargo de la gratuidad de todo el boleto, entonces

de la tarifa actual ellos cobran un 75%”, indicó.

En esa línea, Álvarez agregó: “Entonces se llegó a un acuerdo de que se le va a

pagar la diferencia y la totalidad de la tarifa para que no tengamos problema,

todo esto conversado con el ministro que autorizó y siempre estamos

buscando la forma de poder sostener todo esto porque sabemos que la crisis

no solo es para el transporte sino para muchas actividades”.

“La recaudación bajó muchísimo y el Estado está asistiendo en todo momento,

más allá del esfuerzo que ellos como empresarios están haciendo. Es decir, lo

que se hace es reconocerles el 25% que antes no percibían en el concepto del

boleto estudiantil. El boleto ya está activo o sea que las empresas están

recibiendo los boletos y nosotros vamos a buscar los medios para poder pagar

esa diferencia, se entiende que la tarifa es baja”, afirmó.

En cuanto a los beneficiarios, comentó que “los nuevos beneficiarios que se

agregaron son 140, más los que ya venían vigentes que eran 8500, es decir

serían 8640”.

Por último, en lo que respecta a la frecuencia señaló: “Se habló sobre aumentar

frecuencias en los horarios de mayor demanda, ellos como empresas saben que

deben aumentar las frecuencias porque hay mayores habilitaciones y nosotros

estamos inspeccionando”.

Relacionado