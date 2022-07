CRISIS ECONÓMICA

El anuncio significó un alivio para el sector comercial, que viene golpeado por la situación económica.

En medio de la crisis económica que golpea al país, el comercio local recibió una buena noticia de parte del Gobierno: el programa Días de Ensueño continuará al menos por un período más. Esta novedad se confirmó en una reunión que mantuvo la Unión Comercial de Catamarca (UCC) con la ministra de Economía de la provincia, Alejandra Nazareno. En el encuentro, también se analizó la situación económica del país y la provincia. “Estas reuniones que se hacían más esporádicamente, ahora deben hacerse con más frecuencia”, destacó el presidente de la UCC, Sebastián Luna Guzmán.

En diálogo con El Ancasti, el comerciante destacó el “alivio” que significó la continuidad del programa para el sector, teniendo en cuenta el fuerte impacto que tiene en las ventas de los locales catamarqueños. “¿Qué sería de la economía catamarqueña sin Días de Ensueño o del One Shot?”, se preguntó el dirigente.

La semana pasada concluyó el plazo para que los comerciantes se reempadronen en el programa para poder ir ofreciendo el beneficio a los usuarios de las tarjetas del Banco Nación.

Por otra parte, Luna Guzmán indicó que el estado de incertidumbre registrado ayer en el comercio catamarqueño producto de la situación económica nacional, sigue sin resolverse. “Todo sigue igual que ayer (lunes) porque seguimos en algunos sectores sin precios de reposición. Esperamos que en los próximos días la situación se tranquilice y podamos tener un panorama más claro sobre cómo seguir”, dijo.

Se realizó un recorrido por los negocios céntricos y los principales corralones de la ciudad y observó que si bien todos atendían en forma normal, algunos productos como el cemento no tenían precios en vidriera. Además, se observó que en los locales había poca gente comprando o consultando precios. Sobre esta situación, el titular de la UCC, indicó que ayer martes “fue más tranquilo que el lunes”.

“El lunes, muchos comercios reportaron una gran cantidad de ventas como consecuencia de que la gente iba a comprar productos que pensaban que podían aumentar de precio. Tal es el caso del calzado”, dijo a lo que agregó que “en un solo día se vendieron productos que en ocasiones normales pueden estar mucho tiempo sin ser comprados. La gente no sabe qué puede pasar en el futuro”.

Afirmó que ayer, por el contrario, la actividad “fue menor que la normal” y en relación con los corralones reconoció que hubo locales que no tenían precios en algunos productos. “Es probable que algunos corralones hayan tenido problemas con el cemento y el hierro, que tienen precios que son difíciles de manejar y que además poseen muy poco margen de ganancia”, explicó.

Añadió que tanto el lunes como el martes no hubo comercios cerrados y que todos optaron por vender a pesar de tener problemas con los precios de referencia. “A pesar de esta situación, las Pymes no se pueden dar el lujo de no vender”, remarcó.

Sobre la situación nacional y en diálogo con Radio Ancasti, Luna Guzmán afirmó que todo el sector económico del país quiere que le vaya bien a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, y a su equipo económico. Sin embargo, indicó que “el problema del país no es de nombres sino de previsibilidad y planificación, que es lo que hoy está faltando en la Argentina”.

“No hay confianza y lo que puede pasar es muy incierto. Tenemos que ver cómo se desarrolla la situación día a día”, dijo el comerciante a lo que agregó que las cámaras comerciales a nivel nacional están en reuniones constantes analizando el desarrollo de la economía.

Finalmente y a pesar de esta situación de crisis, que para el comerciante “no es nueva para el país”, Luna Guzmán destacó que desde el sector comercial esperan que en los próximos días “haya más tranquilidad y que haya precios de referencia para que estemos más tranquilos”.

Fuente: El Chasqui Digital