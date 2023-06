La primera autopsia de Rojas generó contradicciones entre los médicos forenses

Contradictorio

Al momento de declarar, Vega cuestionó el accionar de la profesional que realizó la autopsia. Indicó que el día del hallazgo, a las 14.30, Miranda Zar le informa que iba a la casa de Rojas y él le pidió que lo tenga informado de todo lo que ocurre. Añadió que a las 15.30, la médica le avisa que iba a hacer la autopsia y él le pregunta por qué haría la operación a lo que la forense no le responde. Agregó que le pidió que le avise del horario de la autopsia para participar y que esperó el llamado de la profesional que nunca llegó. Relató que a las 20.30 el técnico eviscerador le afirma que la autopsia ya se había hecho. «Yo manifesté mi enojo porque no me avisó ya que hubiese pedido la presencia del fiscal», afirmó.

Dijo que pasadas las 22, lo llamó Palacios pidiéndole que Miranda Zar le defina el mecanismo de la muerte. «Por favor, decile a esta médica que me defina la causal del traumatismo, si se debe a que se cayó o porque le pegaron», sostuvo.

Agregó que le pidió a Miranda Zar que le envíe todo lo que recabó del lugar del hecho y las fotos de la autopsia. «Lo llamo al fiscal y le informó que si bien es prematuro, por la experiencia que tengo no hay dudas de que le pegaron”, dijo.

Más adelante, cuestionó la «irresponsabilidad» de su par de que no lo haya llamado, teniendo en cuenta que todos los médicos del CIF saben que ante una autopsia compleja le deben avisar.

Mauvecín le pidió a Vega que le informe si es “costumbre” entregar el cuerpo a pesar de no tener certeza del motivo de la muerte. Vega dijo que eso “es relativo” ya que “todo depende del médico”.

A su turno, la perito de parte, Marina Andrada, afirmó que se sorprendió cuando llegó a la morgue y vio el cuerpo de Rojas. “Se decía que era muerte natural. Yo nunca me imaginé que estaba frente a una muerte traumática”, dijo la también diputada.

Agregó que el deceso del exministro se debió a un traumatismo de cráneo encefálico con hematoma subdural y que se debió a «un elemento contuso sin filo».

Manifestó que ella, fue perito de parte convocada por Natalia Rojas y que cuando salió de la autopsia no quiso utilizar la palabra «homicidio» frente a la hija del exministro, pero que en «todo momento» pensó que esa era la causal de muerte. «Uno en el momento que ve el cuerpo se da cuenta», sostuvo ante las preguntas del fiscal.

Resaltó que nunca habló con el fiscal Palacios, pero sí destacó que ella le informó a la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, que «estamos frente a un homicidio».

También declaró el médico Leonardo Andrada, quien coincidió con Vega y con la perito de parte, al sostener que en base a las fotos del cuerpo de Rojas, él podía inferir que se podría tratar de un homicidio.

El médico Andrada participó junto a Vega en la segunda autopsia solicitada por Palacios.