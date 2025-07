Música

Hace unos días, la kiss-cam del concierto Coldplay descubrió una infidelidad.

El incidente inspiró a Jonathan Mann a crear el videojuego Coldplay Canoodlers, también conocido como The Cheating Game.

Los jugadores asumen el papel de un operador de cámara de besos y deben escanear al público de un estadio en busca de la pareja. La banda sonora es una versión en 16 bits del éxito de Coldplay, “Viva La Vida”.

i vibe coded a little game called Coldplay Canoodlers

you’re the camera operator and you have to find the CEO and HR lady canoodling

10 points every time you find them

👇link pic.twitter.com/aA6e1R5aGJ

— 17 years of song a day (@songadaymann) July 18, 2025