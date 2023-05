La oposición apunto contra el discurso del gobernador Jalil

Respecto de la convocatoria al diálogo, Puente aseguró que eso que pregona el Gobernador «se ve trunco en el Poder Legislativo». «La presidenta de la Cámara de Diputados nunca ha permitido para poder avanzar en esas reformas», apuntó. En ese sentido, dijo que la UCR está trabajando en sus propias políticas públicas y que las compartirá con sus partidos socios. «En los próximos 30 días vamos a contarles a los catamarqueños cuál es el plan que queremos implementar porque vamos a gobernar Catamarca a partir de diciembre», remarcó.

Por otra parte, cuestionó los anuncios de reformas en el Poder Judicial y aseguró que fueron «la parte más hipócrita del discurso». «Hoy tiene coaptada la Justicia por militantes del Gobierno. Estas reformas que anunció las viene anunciando hace tiempo, pero nunca llegan a la Legislatura», reclamó.

El diputado y presidente de la UCR, Alfredo Marchioli, en declaraciones tras la asamblea, advirtió que «hay versiones de que la Provincia compró títulos públicos al Estado Nacional por más de 80 millones de dólares, con dinero de todos y que no van a redituar en beneficios para la Provincia». «Catamarca le presta plata al Gobierno nacional, cuando podría utilizarlo en otras prioridades», dijo y adelantó que pedirá informes.

El diputado Enrique Cesarini cuestionó el anuncio de nuevos pases a planta permanente. «Un relato kirchnerista más. Más contratos, más nombramientos, más becas, menos horas de trabajo. No queremos más relato. Es hora de llevarles soluciones a los catamarqueños», remarcó.

Por otra parte, el referente del Partido Libertario, Javier Galán, criticó al gobernador Raúl Jalil por considerar una posible reducción de la jornada laboral. «No se trata de reducir la jornada laboral, sino de hacer más eficiente al Estado. No se está cuestionando la cantidad de personas que reciben su salario del Estado y no asisten a trabajar, aquí hay más de 2.000 funcionarios que gozan de privilegios que los empleados del sector privado no tienen», señaló el empresario.

Además, Galán criticó los anuncios de aumentos salariales para los diferentes estamentos del sector público. «Estos anuncios son parte de un círculo vicioso que incluye emisión monetaria, inflación y aumentos disfrazados de caridad política. Lo que necesitamos en Catamarca y en Argentina es un plan de estabilización, tal como lo propone Javier Milei», remarcó.