La oposición anticipa que no acompañará la boleta única

Críticas de Puente

Puente aseguró que no espera “nada de política” en la Asamblea Legislativa de este lunes. “No nos gobierna la política, nos gobiernan los empresarios comandados por su líder, que es Raúl Jalil. El Gobierno no tiene rumbo y la única ambición que tiene son los negocios. No tiene un plan de políticas públicas concretas, no tiene una visión política. Nos gobierna un grupo empresario del Gobernador con sus valijeros Eduardo Niéderle y Aldo Sarquís”, disparó Puente.

“Ojalá me equivoque, pero seguramente vamos a escuchar ‘minería, minería, minería y minería’, y no hay otro tema para el Gobierno. Deberíamos escuchar cuáles son los planes para salir de la crisis educativa, cuál es el plan para revertir la situación en la salud pública, cuál es el plan en seguridad. Día a día crecen todas las tasas en este sentido. ¿Cuál es el plan para que dejemos de ser la provincia con la tasa de suicidio más alta del país? Ésas son las cosas que nos preocupan. Ojalá que podamos escuchar eso y no de los negocios pura y exclusivamente para el grupo de amigos”, reclamó.

El diputado Luis Lobo Vergara también disparó contra el oficialismo: «Al intendente de la Capital, Gustavo Saadi, le da vergüenza aparecer en la misma boleta con el Gobernador. Y al Gobernador de la provincia le da vergüenza el esquema nacional», afirmó.