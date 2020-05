La Niña Loly (sudada y en bikini) tiró un misterioso mensaje: "Ya no me llames más"

9 mayo, 2020 23:18

Famosa por haber sido pareja de Jorge Rial, la Niña Loly incendió las redes. En esta oportunidad tiró un misterioso mensaje. ¿A quién se lo habrá dirigido?

Tras su separación con el conductor Jorge Rial, La Niña Loly decidió alejarse de los medios argentinos. Ella actualmente se mudó a Miami con el fin de llevar una vida más tranquila. Muchos fueron los rumores de la elección del destino. En principio se dijo que se había enamorado al representante de Marc Anthony. También a un famoso blogger español e incluso de un empresario argentino, Oscar Campana.

Pero los rumores solo quedaron en ese estado, nunca se confirmaron. Sobre todo porque la misma Niña Loly jamás confirmó ni desmintió nada, haciendo oídos sordos a las diferentes hipótesis. De hecho tanto en las entrevistas como incluso en las redes sociales, se cuida de dar pistas que revelen cuál es su verdadera situación en la Florida.

Por otro lado, se podría decir por lo que comparte en sus redes sociales, la Niña Loly parecería disfrutar de un gran pasar económico. Porque siempre se la ve rodeada de paisajes soñados, lookeada con las mejores marcas y en autos carísimos. Pero en ninguna imagen o video se la ve acompañada de alguien.

Pero en su última publicación en su cuenta de Instagram, la Niña Loly publicó una foto muy sensual. Tomando sol, en bikini, y con la mano haciéndole sombra en la cara. Junto a la foto escribió el mensaje: “Ya no me llames más…”. Lo que no deja claro es a quién está dirigido estas palabras.

La Niña Loly se instaló a los 20 años en Buenos Aires para probar suerte en los medios. En sus comienzos llamaba la atención su sinceridad: “Haría cualquier cosa por ser famosa”, expresó en una de sus primeras notas. En un posteo de Instagram hace unos días atrás reflexionó: “Cuando era niña deseaba tanto estos patines (un micrófono de verdad y un vestidito). Le pedía a mi mamá los patines con botita pero claramente no había dinero para mi deseo. Hoy los tengo ¡y estoy muy contenta”.

