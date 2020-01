La Municipalidad de la Capital tiene decidido que, si el conflicto con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales no se resuelve en el proceso de conciliación, avanzará con más descuentos por los días de paro ya realizados en diciembre, apenas asumida la nueva gestión. Aunque el espíritu de las autoridades es lograr algún acercamiento ante la Dirección de Inspección Laboral, el panorama no es muy optimista y ya se preparan para un nuevo paro

La polémica se instaló la semana pasada, cuando los trabajadores municipales percibieron sus haberes correspondientes a diciembre. Allí, todos los que adhirieron a las medidas de fuerza motorizadas por el SOEM sufrieron los descuentos de al menos cuatro días no trabajados, lo que les significó una pérdida económica considerable.

Esto fue denunciado ante la DIL por el sindicato, que entendió que se trata de una actitud violatoria del proceso de conciliación obligatoria y pidió al organismo que las partes sean liberadas para retomar las medidas de fuerza.

Desde el Ejecutivo confirmaron a El Ancasti que los descuentos se realizaron y corresponden al paro de diciembre.

En total, el paro duró dieciseis días (incluidos días no hábiles) y hasta el momento se descontaron sólo cuatro. La Municipalidad tenía la esperanza de lograr un acuerdo en la conciliación, y si esto se daba estaba dispuesta a “olvidar” el resto de los días de inactividad.

Sin embargo, como las negociaciones están estancadas y el ánimo del sindicato es el de retomar con el paro, en el municipio advirtieron que el resto de los días de paro se continuarán descontando entre febrero y marzo.

Además, de persistir las medidas de fuerza, la Municipalidad insistirá sobre la multa que le corresponde al SOEM por no acatar la intimación de la DIL y levantar las medidas de fuerza a mediados del mes pasado, avalada por las propias consideraciones del organismo provincial que ya adelantó que al gremio le cabe una sanción económica

que podría ser millonaria.

Mientras tanto, la Dirección de Inspección Laboral debe expedirse esta semana (se estima que lo hará hoy) sobre la solicitud del SOEM de dictar la libertad de acción de las partes.

En diálogo con El Ancasti, el titular del organismo, Diego Romero, dijo que la intención es mantener la conciliación

obligatoria para intentar que se logre un acuerdo entre los afectados, y que avanzarán un pedido de informes al Ejecutivo respecto de los motivos de los descuentos que se hicieron efectivos la semana pasada. En aquel momento, Romero reconoció que la decisión del municipio era “controvertida”.

En la última audiencia, el SOEM planteó que no hubo un criterio definido para realizar los descuentos, ya que en algunos casos se registraron descuentos por más de cuatro días de protesta.

La Municipalidad pidió que se respeten todos los plazos de la conciliación obligatoria, es decir, los quince días hábiles sin medidas de fuerza. Ese plazo caduca el próximo lunes 20, pero también la DIL tiene la facultad de extenderlo hasta por otros cinco días hábiles más, con lo que el período de negociaciones se podría extender hasta el 27 de enero siempre que sea posible el diálogo.

En alerta

Sin embargo, las intenciones del SOEM son otras. A los once planteos que realizó al momento de solicitar la conciliación sumó este reclamo por los días descontados y la semana pasada comenzó a realizar asambleas en los distintos organismos del municipio para advertir que tomarían todas las medidas necesarias en contra del Ejecutivo.

De hecho, a través de su perfil en Facebook advirtieron que se retomarán las medidas de fuerza. En una de esas asambleas, el secretario general Walter Arévalo cuestionó a los trabajadores que no se plegaron al paro, y dijo que “continuarán peleando” a pesar de los descuentos.