La sonda Athena llegó a la Luna el pasado 7 de marzo y logró alunizar en la región Mons Mouton del Polo Sur del satélite de la Tierra pero, según informaron Intuitive Machines y la NASA en una rueda de prensa, aterrizó de lado sobre la superficie lunar —como ya sucedió con su predecesor Odysseus, lanzado en febrero del año pasado—. Ante tal improvisto, empezaron a surgir ciertas dudas sobre la viabilidad de la misión, aunque, pasadas las horas del alunizaje, Intuitive Machines reveló en un comunicado que la misión de Athena había concluido.

Las imágenes transmitidas desde Athena en la superficie lunar confirmaron que estaba de lado. Además, después del alunizaje, los controladores de la misión pudieron acelerar varios hitos del programa y de la carga útil, pero, con la dirección del sol, la orientación de los paneles solares y las temperaturas extremadamente frías en el cráter, Intuitive Machines no esperaba que Athena sobreviviera.

Pese a que la encomienda ya ha concluido, los equipos de ambas instituciones continúan evaluando los datos recopilados, puesto a que la sonda Athena estaba destinada a buscar la presencia de volátiles, o gases, que algún día podrían proporcionar combustible u oxígeno respirable a los astronautas de las misiones Artemis.

La sonda Athena estaba mirando hacia la Tierra

Una fotografía tomada por Athena demostró que estaba mirando hacia la Tierra cuando intentó alunizar de pie, además, en la imagen compartida por Intuitive Machines, se podía comprobar que la sonda estaba inclinada hacia la derecha mientras dos de las patas sobresalían hacia el cielo.

La sonda Athena mirando hacia la Tierra. Intuitive Machines

La NASA está decepcionada con la misión de Athena

Athena no logró cumplir con los objetivos establecidos por la NASA, no obstante, Clayton Turner, administrador asociado de tecnología espacial de la agencia estadounidense, reveló en otro comunicado que «el trabajo que se realizó para desarrollar la carga útil ya está dando forma a otras iniciativas comerciales y de la agencia»: «Mientras continuamos desarrollando nuevas tecnologías para respaldar la exploración de la Luna y Marte, probar tecnologías in situ es crucial para informar futuras misiones».

Además, la agencia estadounidense reconoció que Intuitive Machine pudo completar algunas comprobaciones de instrumentos y recopilar 250 megabytes de datos para la NASA.

Pero, independientemente de los datos reunidos, el administrador adjunto asociado de Exploración en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Joel Kearnsn, afirma que están «decepcionados» con el resultado de la misión de Athena, si bien es cierto que siguen «comprometidos a apoyar» a sus proveedores comerciales «en la difícil tarea de aterrizar y operar en la Luna».

