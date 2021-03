A 72 horas del mayor temporal de la última década, está prácticamente normalizada

la situación en la ciudad, donde resta por iniciar las obras de reparación integral de

daños, en particular los observados en el asfalto.

Mientras avanzan en su etapa final los operativos de limpieza y emparejamiento de

calles, con intensa labor en zonas como Valle Chico, el buen clima presentado este

jueves permitió acelerar los trabajos, ya culminados en amplios sectores del área

urbana.

En cuanto a las familias evacuadas, que incluyeron en un primer momento a 80

vecinos, casi todos de la zona Sur, la mayoría pudo ya retornar a sus hogares, donde

continúan recibiendo asistencia.

Quedaban al mediodía del jueves tres familias evacuadas, un total de diez personas,

que permanecen alojadas en el CIC Sur y reciben todos los cuidados y atención.

Se actúa además en los casos de quienes ya pudieron regresar a sus casas, con

relevamientos en los que interviene el área de Vivienda, para avanzar con proyectos

de mejora habitacional de acuerdo con las necesidades de cada caso en particular.

Estas familias siguen recibiendo refuerzos alimentarios y se hace un trabajo de

seguimiento, con monitoreos permanentes, para corroborar que no les falta nada.

Relacionado