En la fría y ventosa tarde de sábado, en cancha “Dr. Perro Ovejero” del complejo Médico, a primera hora, los locales en categoría máster recibían al nuevo y reforzado 9 de Julio.

Los dirigidos por Chuky Luna que viene invicto comenzó yendo al frente en busca del partido y su rival bien parados desde el fondo, con un buen portero como Ramón Albarracín, con la solvencia de Oscar Tapia y su compañero de zaga sin otorgar espacios. Los galenos por su parte sorprendió con la formación el debut de Juan Carlos Bracamonte compartiendo zaga con Edgardo “banana” Moya, un medio juego liderado por Palito Guzmán, secundado por el alteño Herrera y otro debutante Julito Aibar de muy buena performance.

Arriba pero de un 9 mentiroso el “Pichi” Lujan y bien de punta Ángel “Ratón” Rivera al que no le podes dar un metro por que te liquida. Y eso no mas sucedió, pichi filtra una pelota para el Ratón que con su velocidad y gambeta desparrama la defensa de derecha al centro y decreta el primero. Los del circulo aceleran para liquidar rápido el pleito, otra genialidad del Pichi nuevamente habilita al ratón quien supera en velocidad a la última línea, el esfuerzo de provoca un tirón en su posterior debe abandonar el terreno de juego, gran baja para los locales que la extraño todo el partido. Por suerte el DT tiene muchas alternativas disponibles, manda al Chino Vargas por derecha, pero no gravito en el juego.

En la segunda mitad el Chuky Luna pone toda la carne en el asador, cambia a toda la defensa, entra Soto, Rivero, Tello Bellante, arriba Figueroa y el debutante Lapaceño López. A esta altura Pichi seguía mandando en el medio y en otra pelota filtrada para el debutante López define impecablemente poniendo el 2 a 0. Después de eso se lesiona el buen arquero Cucucha Romero, debe abandonar la cancha, ingresa “Perico” Pérez, arquero de selección, con poco rodaje en la temporada pero siempre listo para dar repuestas cuando se lo requieren.

El visitante quería pagar caro la derrota parcial y adelanta un poco más sus líneas y eso ante un conjunto como los médicos, plagado de jugadores experimentados, podía haber sido letal. Los aguantaron a pie firme los ataques cada vez mas punzantes de Rivero, Segura y Lujan y a falta de diez minutos para el final, en una rápida contra por el centro del ataque le queda una al “Pizzeta” Lujan quien de zurda pone la redonda en el ángulo inferior derecho de Perico, quien con una estirada impresionante y a mano cambiada ahoga el grito de gol de todo el equipo de 9 de Julio. Se escucho en la parcialidad galena “Grande San Pericoooo”

Los locales pudieron pudieron aumentar cuando se cerraba el encuentro, pero no estuvieron finos en la definición. De esta manera los de la máster del circulo medico tiene el puntaje ideal, 3 de 3 jugados y ganados. Aunque en esta oportunidad le costó bastante 9 de Julio.

A segunda hora, el otro equipo local en categoría Súper Sénior recibía a los de Uthgra quedándose con los tres puntos los del círculo por 1 a 0, en un partidazo. Su arquero Alamo atajo un penal.

Fuente: El Chasqui Digital