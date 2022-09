HOY ELIGE SUS AUTORIDADES

Después de 14 años, la Juventud tendrá internas. Cerca de 4 mil jóvenes están habilitados para votar.

Hoy la Juventud Radical de Catamarca irá a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades. Esta elección se caracteriza no solo porque se concreta después de 14 años en los que prevalecieron las listas de unidad, sino porque los principales referentes del radicalismo local se vieron involucrados con acusaciones cruzadas.

En total son 3.900 jóvenes que podrán votar entre dos listas. Por un lado, está el espacio oficialista denominado “Causa de la Juventud”, que lleva como candidata a presidenta a Agostina Maza. Esta lista la integran las líneas Celeste, FAPRA, MIRA, Radicales en Acción, Vanguardia y Morada. Por otra parte, se encuentra la alianza “Renovación Radical”, que está conformada por la línea Raúl Alfonsín, Evolución y Leandro Alem y lleva como candidato a presidente a Agustín Marchetti.

Según explicó el presidente de la Junta Electoral, Franco Tomassi, los jóvenes radicales podrán votar en los comités que tiene la UCR en toda la provincia. En las localidades donde no existan estas sedes, el partido solicitó al Ministerio de Educación que autorice la utilización de escuelas para habilitar mesas en esos lugares. En estas elecciones se eligen autoridades del Comité Provincia, autoridades de comités departamentales, delegados a la Convención Provincial y delegados al Comité nacional. La última elección en la JR fue en 2008 y previamente, en 1998. Para esta renovación de autoridades las líneas buscaron el consenso, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto y las elecciones quedaron confirmadas. En este marco, el cronograma electoral se llevó adelante con normalidad hasta que, el 27 de agosto, la Junta Electoral solo oficializó a “Causa de la Juventud”, dejando fuera a Renovación Radical” por “inconsistencias que no fueron subsanadas en tiempo y forma”.

Esta situación hizo explotar la interna entre los mayores. El senador nacional y referente de la línea Raúl Alfonsín, Flavio Fama, cargó contra el presidente del partido, el diputado nacional Francisco Monti, y el diputado provincial y secretario general de la JR nacional, Tiago Puente, por supuestamente haber interferido para que “Renovación Radical” no pueda competir en la elección. “El joven diputado Tiago Puente comandó este pseudo proceso de negociaciones, perpetuando viejas prácticas de dirigentes de su espacio que presionaron a los jóvenes de nuestra alianza que intentaban participar”, lanzó Fama.

Puente no se quedó callado y le respondió afirmando no entender “qué hace el senador apuntando a jóvenes cuando su agenda nacional le demanda otra cosa”. En este sentido, le pidió que no hable de “maniobras fraudulentas”, al recordar que en su momento él y Monti defendían la continuidad del Consejo de la Magistratura, mientras Fama acordaba con Jalil para “crear una Comisión Evaluadora para reemplazarlo”.

El sector del senador también realizó una protesta en el Comité Provincia en el momento que el presidente de bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, realizaba una conferencia junto a Monti y otros legisladores nacionales.

Posteriormente, la Justicia Federal con competencia electoral autorizó a “Renovación Radical” a participar de las internas por lo que la Junta Electoral debió continuar con el cronograma. Casi al cierre de la campaña, Marchetti denunció a la lista oficialista de presionar a sus dirigentes del interior a no participar de la interna. Maza, por su parte, negó las acusaciones de su contrincante a lo que consideró “operetas de un caballo de Troya”.

Fuente: El Chasqui Digital