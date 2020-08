La mamá de Facundo Castro a casi 100 días de su desaparición: “No tengo esperanza de encontrar a mi hijo con vida”

5 agosto, 2020 11:53

Facundo Castro lleva casi 100 días desaparecido, su madre perdió esperanza de encontrarlo con vida y aseguró estar “decepcionada” de Alberto Fernández.

Ya se cumplieron 98 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. No hay pistas oficiales de dónde puede estar el joven perdido en plena pandemia y las esperanzas de que esté con vida se reducen día a día. La madre, Cristina Castro, dialogó con Radio Continental y explicó sus sensación a casi 100 días de la desaparición de su hijo.

“El presidente me llamó una vez, pero estoy muy decepcionada. Le pedí un favor personal como madre y todavía estoy esperando”, afirmó la mujer. Por otro lado, manifestó muy conmovida: “No tengo esperanza de encontrar a Facundo con vida. Mi corazón de mamá dice que mi hijo ya no está con vida”.

Tras el del hallazgo de un regalo de la abuela de Facundo Castro dentro de una bolsa en un destacamento policial en Teniente Origone, la querella pidió al fiscal a cargo de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, que detenga a cuatro policías “de Buratovich y Origone”. En relación a esto, la madre del joven de 22 años, indicó en El Destape radio que “el fiscal Ulpiano Martínez no tiene comunicación conmigo”.

“No nos escucha. No nos quiere ayudar a saber la verdad”, señaló Cristina acerca del fiscal. A su vez expresó que le da “mucha impotencia y mucha bronca saber” saber que su hijo estuvo en “comisarías y mintieron” sobre eso. “Siguen mintiendo, siguen trabajando y siguen libres”, aseguró.

“No me caben dudas que esta gente se llevó a mi hijo y lo desapareció”, remató la mamá de Facundo Castro. Finalmente la mujer cerró: “Están ayudando a esta gente para que salgan impunes y no entreguen a Facu. No entiendo porque siguen mintiendo, no entiendo porque Berni los sigue defendiendo. No sabemos quién es el autor del hecho, pero sí sabemos que están involucrados todos”.

Fuente: Clarín

