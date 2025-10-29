En la mañana de este miércoles 29 de octubre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle visita el centro de salud del barrio Libertador II (Mil Viviendas), donde bendijo al personal que realiza sus tareas diarias y a los pacientes que llegan para su atención.

El padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, pidió a Dios, por intercesión de Nuestra Madre del Valle, “que cuide de este lugar de trabajo, para que auxilie en sus necesidades a los que aquí acuden; que bendiga las manos de los que trabajan en este lugar, para que socorran a nuestros hermanos enfermos, especialmente a los que están sufriendo en el alma y en el corazón; que también atienda las necesidades de los que cuidan de ellos”, y oró “por aquellos que no están en este día”.

Luego del rezo del Padrenuestro y el Avemaría, el sacerdote bendijo a trabajadores, enfermos y acompañantes y a los vecinos que llegaron a saludar a la Virgen María, a quien honraron con el canto.

En el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte

Nuestra Madre del Valle también llegó, durante esta misma mañana, a las oficinas del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, preparadas para darle una calurosa bienvenida.

En la ocasión, se escuchó la lectura del Evangelio del día, proclamado por el padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, quien reflexionó que “Dios siempre es misericordioso y no pone imites para quienes quieran salvarse”, invitando a que “le pidamos al Señor tratar de entrar por la puerta estrecha, símbolo en el cual nos dice que para entrar a la salvación me tengo que exigir. Jesús ya murió y me salvó, ahora tengo que colaborar con mi salvación. Eso significa la puerta estrecha, que tengo que poner mi esfuerzo como comunidad para ayudarnos a alcanzar la salvación entre todos, siendo Iglesia”.

“Le pidamos a la Virgen Santísima que nos ayude a encontrar el camino para nuestra salvación como hermanos”, animó el sacerdote.

Después de elevar a Dios la oración del Padrenuestro impartió la bendición a quienes trabajan en esta dependencia y el lugar.

CRONOGRAMA

Jueves 30

8:30 a 17:00 Mini Hospital Carlos Bravo.

17:00 Escuela Primaria EDJA Nº 34 para Adultos.

Viernes 31

7:30 a 12:00 Departamento Mecánico de Vialidad Provincial.

8:30 a 12:00 Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.