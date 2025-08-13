Diego Figueroa, abogado y presidente del PRO Catamarca: trayectoria, polémicas (Bacchiani, Saseta) y su rol en la alianza con La Libertad Avanza. Diego Martín Figueroa es abogado, exdiputado provincial y actual presidente del PRO en Catamarca. Pasó de referente juvenil macrista a pieza clave del rearmado opositor que hoy confluye con La Libertad Avanza (LLA). En su recorrido aparecen episodios de alto impacto: el frustrado reconocimiento legislativo a Edgar Adhemar Bacchiani, su defensa legal de Natalia Saseta —diputada del PRO con una causa vigente y a la espera de desafuero— y un discurso combativo que promete “motosierra” contra privilegios del Estado.

Diego Martín Figueroa es un abogado y político catamarqueño, afiliado al partido Propuesta Republicana (PRO). Ha construido su carrera dentro de la oposición provincial, ocupando cargos legislativos y partidarios.

Trayectoria

2016 – Liderazgo juvenil: Emergió como referente de La Generación, la rama juvenil del PRO en Catamarca. Ese año defendió públicamente a la Juventud PRO frente a acusaciones del oficialismo por supuesta entrega de dádivas en el interior provincial, argumentando que solo se brindaba asistencia social a personas en situación de necesidad.

Septiembre 2016 – La pelea en el Colegio de Abogados: Durante una fiesta del Colegio de Abogados de Catamarca, se produjo una fuerte pelea que terminó a los golpes, con intervención policial y denuncias. La gresca interrumpió el evento institucional. Aunque no se difundieron listados oficiales de implicados, en el ambiente jurídico se mencionó a jóvenes letrados vinculados al PRO, entre ellos Diego Figueroa. No hay registro judicial público que confirme sanciones contra él, pero el episodio reforzó su imagen de perfil confrontativo.

2017 – Candidato provincial: Integró la lista de la alianza Frente Cívico y Social – Cambiemos para la Cámara de Diputados de Catamarca. No obtuvo la banca inicialmente, pero quedó como suplente.

Mayo 2021 – Diputado Provincial: Asumió su banca el 12 de mayo de 2021 tras el fallecimiento de la diputada Marita Colombo. Su ingreso generó controversia por desplazar a una suplente mujer, lo que fue interpretado como una vulneración al cupo femenino, aunque se aprobó por unanimidad según el sistema D’Hondt.

2021 – Gestión legislativa: Presentó proyectos y debates sobre temas coyunturales. Destacó su pedido de reapertura de gimnasios durante las restricciones por COVID-19 y sus cuestionamientos al gobierno provincial en materia minera e inversiones.

Diciembre 2021 – Fin de mandato: Finalizó su período como diputado sin ser reelecto, manteniéndose activo en el PRO y en su labor como abogado.

Abril 2022 – Secretario General del PRO: Participó en la reorganización interna del partido y en la planificación electoral de Juntos por el Cambio.

2022 – Actividad judicial: Representó legalmente a diputados del PRO en una causa contra el oficialismo por la aprobación irregular de acuerdos mineros.

Mayo 2024 – Presidente del PRO Catamarca: Asumió la presidencia del partido con un discurso de autocrítica y renovación, planteando la necesidad de mayor contundencia política frente al oficialismo.

2024–2025 – Estrategia opositora y alianzas: Impulsó la ruptura con la estructura tradicional de Juntos por el Cambio en Catamarca, abriendo el camino para la alianza con La Libertad Avanza y sectores disidentes de la UCR.

Polémicas y Escándalos Públicos

Reconocimiento a Edgar Bacchiani (“Trader God”): En 2021, Figueroa y Natalia Saseta presentaron un proyecto para declarar de interés una charla sobre criptomonedas dictada por Bacchiani, quien meses después fue detenido por presunta estafa piramidal. Tras el escándalo, Figueroa defendió su iniciativa alegando que la intención era fomentar la educación financiera. Posteriormente, se presentó como abogado querellante de damnificados de Adhemar Capital, lo que generó sospechas de oportunismo. La pareja de Bacchiani llegó a denunciarlo por supuestas coimas, acusaciones que él negó y que no tuvieron avances judiciales conocidos.

Defensa de Natalia Saseta en caso de extorsión: En 2020, un excolaborador denunció a la diputada Saseta por exigirle parte de su salario. La causa derivó en un pedido de desafuero en 2023. Figueroa asumió su defensa legal, logrando frenar el proceso con planteos de nulidad. Para sus críticos, fue un acto de corporativismo político; para él, una defensa del debido proceso.

Declaraciones controversiales: Ha utilizado un discurso confrontativo, alineado con el estilo de Javier Milei. Prometió aplicar una “motosierra” contra privilegios estatales en Catamarca y ha criticado duramente al oficialismo por lo que considera gastos excesivos y amiguismo político. También ha protagonizado enfrentamientos mediáticos y cuestionado actitudes de legisladores oficialistas, como grabar videos en el recinto.

Vínculo con Natalia Saseta

Figueroa y Saseta mantienen una estrecha relación política desde su paso conjunto por la Legislatura. Han presentado proyectos en conjunto y compartido roles en la conducción del PRO. Aunque existen rumores sobre una relación sentimental en el pasado, no hay confirmación oficial ni pruebas públicas; el vínculo comprobado es político e institucional.

La alianza PRO – La Libertad Avanza (2023–2025)

Tras la crisis de Juntos por el Cambio a nivel nacional y provincial, Figueroa acercó al PRO catamarqueño al espacio libertario de Javier Milei. El acuerdo, formalizado en 2025 junto a LLA y el partido Generar, busca arrebatarle la mayoría legislativa al peronismo y construir una alternativa competitiva para 2027.

La estrategia incluye un discurso alineado con el ideario de Milei, priorizando la reducción del gasto público, la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la lucha contra la corrupción. Figueroa ha demostrado pragmatismo al ceder protagonismo electoral a figuras libertarias con el objetivo de fortalecer el frente opositor.

Diego Martín Figueroa ha pasado de ser un militante juvenil del PRO a liderar el partido en Catamarca, combinando su carrera política con la actividad legal. Su trayectoria está marcada por una postura confrontativa, alianzas estratégicas y una serie de polémicas que han puesto a prueba su imagen pública. Actualmente, es uno de los principales articuladores de la unidad opositora en la provincia y apuesta a un cambio de poder en 2027.

