Personal y maquinaria especializada de Vialidad Provincial, en colaboración con el municipio de Los Altos, llevan a cabo importantes tareas de conservación y mantenimiento en el tramo que conecta a la localidad de Alijilán, en el departamento Santa Rosa, con la Villa de El Alto. Se trata de una vía estratégica de la Ruta Provincial N º 21 para el desarrollo regional, ya que se unen dos importantes zonas productivas y turísticas de la provincia.

La obra tiene por objetivo mejorar la transitabilidad y garantizar la seguridad vial de los usuarios de esta ruta. Esta intervención representa un beneficio clave para la región, tanto en el aspecto económico como turístico, al facilitar el acceso y potenciar el movimiento de visitantes, productores y vecinos.

El intendente Raul Barot destacó el compromiso conjunto para seguir fortaleciendo la infraestructura vial como motor de crecimiento y desarrollo local.