SERÁ PARTE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES DE TOLIMA

En el mes de las Infancias, “Chincho Poroto, Teatro de Títeres”, encabezado por Federico Abaca, llevará su arte al Festival Internacional de Títeres “Mundos Diversos para los niños y niñas de Tolima, Colombia”. El evento se desarrollará del 22 al 31 de agosto en la ciudad de Tolima, Colombia.

La obra de teatro “Líos de Granja” fue seleccionada en una selección internacional para posicionarse como representante nacional, además de los distintos elencos que integran el festival desde Colombia, Ecuador, Brasil, Cuba, México y Portugal. “Es muy importante representar a la provincia con nuestro show en este festival donde se van a presentar espectáculos de todo el mundo”, agregó el artista.

Durante el evento, Abaca compartirá un seminario de dramaturgia para Teatro de Títeres, para profesionales y docentes del arte titiritero, por lo que declaró: “Tener la oportunidad de dictar una capacitación en dramaturgia de teatro de títeres que viene siendo mi especialidad hace un tiempo es muy importante en lo personal”, también dictará un taller para titiriteros y docentes en Tolima.

De igual manera en el mes de las infancias, “Chincho Poroto, Teatro de Títeres”, se presentará en distintos municipios, escuelas y jardines de Catamarca antes de partir hacia Colombia, por lo que esta convocatoria significa un reconocimiento a la labor teatral que el colectivo artístico viene desarrollando hace 25 años desde la provincia.

Sobre la participación en festival colombiano Abaca expresó: “Vamos con las expectativas de siempre, de tratar de brindar un buen espectáculo, de conectarnos con el público infantil y de hacer nuestro aporte como artistas para las familias en estos tiempos veloces, avasallados lamentablemente por la tecnología y la violencia de las redes. Entonces nuestro aporte como artistas para las infancias, es brindarle a las niñas y niños una idea, una fantasía y todo lo que aporte para pensar en un mundo mejor”.

El artista agradeció el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y de la Secretaría de Gestión Cultural para poder concretar esta participación internacional.