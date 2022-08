Música

Se trata de la consola de grabación BTR2 que unió a bandas como The Beatles y Pink Floyd.

En 1957, los estudios E.M.I -que pasaron a llamarse “Abbey Road Studios” en 1970- se equiparon con la consola British Tape Recorder 2 para obtener la mejor calidad de grabación que el dinero podía comprar. Ahora, esa misma consola BTR2 se encuentra a la venta en la casa de subastas de música y cultura pop Gotta Have Rock & Roll.

Desde 1957 hasta mediados de la década de 1970, se grabaron innumerables álbumes emblemáticos en esta misma consola de grabación, como “A Hard Day’s Night”, “Beatles For Sale”, “Revolver”, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, “Magical Mystery Tour”, “The White Album” y “Abbey Road” sólo de los Beatles. Otros álbumes grabados con él son el LP “Plastic Ono Band” de John Lennon, “All Things Must Pass” de George Harrison y el Diamond selling “Dark Side of the Moon” de Pink Floyd.

El listado de la subasta incluye dos imágenes de los estudios Abbey Road, una con un John Lennon pensativo frente a la BTR2 y otra con George Harrison y Ringo Starr celebrando con tarta y champán justo delante de la BTR2.

El equipo de los estudios Abbey Road rara vez se pone a la venta, y sólo unas pocas piezas han llegado a manos de los coleccionistas. Esta BT2 fue comprada originalmente en 1980 al propio estudio durante su “Venta del Siglo” antes de ser vendida de nuevo en Sotheby’s en 1988 nada menos que al mundialmente conocido Hard Rock Café. El actual propietario la compró a Hard Rock y es quien la vende hoy.

Podes ver esta pieza histórica y a más de 1200 artefactos de Rock’n’Roll que están a la venta hasta el 19 de agosto acá:

https://www.gottahaverockandroll.com

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-