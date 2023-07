La alianza de Juntos por el Cambio que encabeza el precandidato a gobernador

Rubén Manzi (“El cambio de nuestras vidas”) tuvo un revés desde la Justicia.

Sucede que la jueza electoral y de minas de la provincia, Agustina Crook, le

rechazó las impugnaciones que realizó ese espacio de Juntos a 13 precandidatos

a intendente, 10 de Unión por la Patria, uno de la alianza que lleva como

precandidato a mandatario a Flavio Fama (“Gana Catamarca”) y dos del GEN.

En el fallo, la magistrada declaró inconstitucional el Artículo 36 de la Ley Orgánica

Municipal -base legal de la presentación de “El Cambio”- y a la vez rechazó las

impugnaciones que caían contra los cinco jefes comunales que van por la re-re.

Eso sí, Crook aclara en la sentencia que la resolución no debe ser leída como un

posicionamiento “favorable a la reelección indefinida”.

La lista de Manzi impugnó primero en el Fuero Electoral Provincial las

precandidaturas de Armando Seco Santamarina (El Rodeo), Roxana Paulón

(Fiambalá), Jorge Herrera (Las Juntas), Ariel Ojeda (El Alto) y Julio Taritolay

(Antofagasta de la Sierra), puesto que los cinco apuntan a exceder las dos

reelecciones establecidas en la ley de municipios. Para “El Cambio”, esa situación

imposibilitaba la oficialización de las listas. Luego, en una segunda presentación,

sumó las impugnaciones de los oficialistas Francisco Gordillo (Pomán), Elpidio

Guaraz (Bañado de Ovanta), Lucas Carrazana (Saujil), Marcelo Villagrán (Hualfín),

Gilberto Santillán (Londres), Osvaldo Gómez ( La Puerta); y del GEN, Alfredo

Hoffman (Chumbicha) y Antonio Gómez (San José de Santa María).

La alianza de Fama, por su parte, le señaló a la Justicia que las impugnaciones

fueron presentadas fuera de tiempo y, además, recordaron el antecedente de que

el Artículo 36 ya fue declarado inconstitucional en el pasado, cuando se lo había

posibilitado a Gordillo a una re-reelección. El mismo descargo hizo la alianza

oficialista de UP y desde el GEN. Al margen, la jueza menciona que en la causa

también aparece la resolución número 10 de la Junta Electoral de Juntos para que

Fama reemplace las precandidaturas de Taritolay y de Ramón Villagra (Villa Vil).

Entrada en el análisis de la cuestión, Crook reseña la jurisprudencia en la materia.

En lo fáctico, remarca que el artículo de la ley municipal colisiona con lo dispuesto

en la Constitución Provincial. “Estamos en presencia de una norma de rango

inferior en franca contradicción con lo establecido por el precepto constitucional, el

que establece la reelección del cargo de Intendente sin ningún tipo de limitación”,

indica la jueza.

También explica que “para garantizar la plena vigencia del principio de la jerarquía

de leyes y la supremacía de la Constitucional Provincial y que los mismos no

queden en una mera consagración, corresponde en ejercicio del control judicial de

constitucionalidad, declarar la inconstitucionalidad del Art. 36 del Decreto Ley N°

4.640 y su inaplicabilidad a las precandidaturas impugnadas”.

“Si existiera alguna duda respecto a la posibilidad de que los impugnados

concurran a competir en los próximos comicios, cabe traer a colación uno de los

principios rectores en materia electoral: el principio de participación garante de los

derechos políticos que regula el derecho electoral, en tanto los mismos son

justamente derechos de participar de manera directa o indirecta en el gobierno de

un país”, remarcó Crook.

Así las cosas, la magistrada concluyó: “Sin ánimo de que lo expuesto sea

considerado como un posicionamiento favorable a la reelección indefinida per se,

entiendo procedente la declaración de inconstitucionalidad del Artículo 36 del

Decreto Ley N° 4.640 y su inaplicabilidad al caso particular por ser éste

palmariamente contrario a la Constitución de la Provincia, debiendo rechazarse los

planteos de impugnación interpuestos contra la precandidata a Intendenta y los

precandidatos a Intendentes mencionados”.

Por otra parte, Crook hizo lugar a los recursos de apelación y nulidad contra las

resoluciones de la Junta Electoral de JxC para que se reemplace a Taritolay y

Villagra en las listas. “Se advierte una clara extralimitación en el ejercicio de sus

facultades por parte de la Junta por cuanto estando precluida la etapa de

oficialización a su cargo, ha procedido a emitir nuevas resoluciones pretendiendo

modificar la Resolución de Oficialización remitida a este Juzgado”, explica la jueza

electoral en la sentencia emitida ayer.