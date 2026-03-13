La Justicia dio el visto bueno al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, para que salga del país. Tapia, quien este jueves se presentó ante la Justicia en el marco de una causa por presunta retención de impuestos y aportes previsionales que ascienden a 19.300 millones de pesos, podrá asistir al sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana que se llevará a cabo en Paraguay, según la resolución del tribunal en lo Penal Económico.

Tras su indagatoria, Tapia afirmó que la AFA «ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado».

El dirigente deportivo destacó que «se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes», asegurando que la entidad ha cumplido con todas sus obligaciones sin omitir los aportes de su personal.

Además, Tapia utilizó sus redes sociales para manifestar: «Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución».

El presidente de la AFA también subrayó que «todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas», y que el único representante legal de la AFA en este asunto es el Dr. Luis F. Charró. En su cierre, Tapia enfatizó que se mantiene enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, con el objetivo de fortalecer el fútbol en todas sus categorías y asegurar que el fútbol nacional esté preparado para los próximos desafíos, como la Finalissima y el Mundial.

El sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana está programado para el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol, ubicada en la ciudad de Luque, cerca de Asunción.

Los clubes argentinos que participarán en la Copa Libertadores son Boca, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Lanús, mientras que en la Sudamericana estarán River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.