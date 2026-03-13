El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la 16° posición durante la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de China.

El argentino completó una jornada de menor a mayor en la clasificación para el sprint en Shanghái, aunque con una performance que lo mantuvo lejos de los puestos de vanguardia.

El pilarense, de Alpine, consiguió pasar a SQ2 16°, a 1.5s y con un esforzado segundo intento, pero luego no tuvo ritmo para seguir avanzando y quedó eliminado en esa misma posición, en la segunda fase.

Mientras que su compañero Pierre Gasly, con gran desempeño, no solo avanzó a la fase final, sino que consiguió allí un brillante 7° lugar que lo pone en la lucha de los puntos para la carrera corta de mañana.

«Estoy un poco perdido, porque quedé un poco lejos de Pierre (Gasly). No di el paso de la FP a la Qualy, puede ser un poco por la pista. Hay mucho para trabajar, nos falta bastante performance de mi lado del garaje y tenemos que entender por qué», señaló Colapinto sobre su actuación en la SQ.

La «pole» para el Sprint quedó en manos de George Russell, quien ratificó el dominio de Mercedes en este inicio de temporada tras su reciente victoria en Australia. El británico clavó el cronómetro en 1m31s520, superando por 0s289 a su compañero de equipo, el joven Kimi Antonelli.

La actividad oficial en Shanghái continuará este sábado 14 de marzo a las 0 (hora argentina) con la disputa de la carrera sprint. La competencia, pactada a 19 vueltas, otorgará puntos a los primeros ocho clasificados, con una recompensa de ocho unidades para quien resulte vencedor.

Pocas horas después, a las 4:00 de la mañana, llegará el turno de la clasificación definitiva que determinará el orden de partida para el Gran Premio del domingo.

La carrera principal se pondrá en marcha el 15 de marzo, también a las 4:00 de la madrugada de nuestro país, y exigirá un total de 56 giros al trazado chino.