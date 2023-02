CRIMEN DE JUAN CARLOS ROJAS

Fernando, hijo del exministro, dijo que la Policía no quería mirar otras líneas de investigación.

Fernando Rojas –hijo de Juan Carlos Rojas– dijo que la Policía se cerró en investigar a la familia y no quería mirar a otro lado, al recordar el interrogatorio que le hicieron en dos oportunidades. Fernando hizo estas consideraciones en la entrevista , junto a sus hermanas Natalia, Mónica y el abogado querellante, Iván Sarquís.

Para Fernando, a pesar de que le habían dicho que estaba abierta la investigación por el asesinato de su padre, él tuvo la sensación de que solo habían mirado al entorno familiar. Fernando, además, relató que vivieron días horribles porque estuvieron incomunicados entre hermanos.

Por otra parte, resaltó que no tomaron conciencia de que la persona que habían asesinado era un ministro.

“Las declaraciones que yo doy en Investigaciones, dos días estuve como cinco horas, por supuesto considero que son correctas. Me preguntan dónde estuve el día viernes, el día sábado, el día domingo. Están correctas. La investigación solo tenía un propósito: la familia. No había tiempo ni lugar para investigar para otros lados. Siempre se cerraba en lo familiar. No querían mirar a otro lado. A pesar de que la investigación, decían, que estaba abierta, la sensación que nos dio es que el único trabajo que hicieron es mirar a la familia. Nada más”, aseguró.

Fernando señaló que al día siguiente del crimen estaban “incomunicados, no sabíamos qué pasaba con la muerte de mi papá. No teníamos comunicación entre nosotros. Estábamos aislados entre nosotros, fue horrible, sigue siendo horrible”.

En otro pasaje, Fernando indicó que al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Juan Carlos, le dieron “vuelta” la casa y le llevaron “todas las cosas”. “Vayan a saber dónde están tiradas esas cosas, mis herramientas de trabajo, información privada de gente con que yo trabajo, no sé cuándo me las van a devolver”, siguió.

Celulares

Fernando mencionó que hubo una desatención con los celulares que ellos entregaron. Esto se debe a que, junto a sus hermanas, dieron los patrones y claves de los aparatos para que puedan ser peritados y en los días posteriores los llamaron para que vuelvan a brindar esa información.

“Yo entiendo que los teléfonos son complicados para desbloquear, pero no estamos hablando de Iphones. Todos tenemos teléfonos con Android. Cuando hicimos la entrega de los dispositivos a la Judicial, ofrecimos los patrones y claves para que no pierdan tiempo, dimos toda la información necesaria para que se pongan las pilas. A los días siguientes nos llamaban para preguntar cómo era el patrón de un teléfono. Entonces yo tengo esa sensación, si el día que yo entregué mis pertenencias, a los dos días te llamen para preguntarte de nuevo, me pregunto dónde estarán mis cosas. Y en qué condiciones estarán”, siguió.

Por último, consideró que “no tomaron conciencia que la persona que falleció ese día era un ministro. Creo que le hubieran prestado más atención a un perro que a mi viejo. Es duro pero no han tomado con el debido respeto las cosas”.

Para la querella, no hay un norte en la investigación del crimen

El abogado querellante, Iván Sarquís, consideró que todavía no hay un norte en la investigación que se lleva adelante por el homicidio. Para Sarquís, es preocupante el hecho de que aún no se descarte ninguna hipótesis.

“No descartamos ninguna hipótesis y eso es preocupante. Pasaron 60 días y no tenemos un norte. Tenemos varios nortes y eso es un problema”, añadió.

Sarquís también lamentó “no tener zanjada una hipótesis unidireccional a tantos días, con tantas medidas probatorias ya direccionadas a la espera de una resolución, que tengamos una imputación y unos elementos que vinculan y nada más, que no se haya podido sostener en el tiempo esa imputación”.

El letrado hizo énfasis en que todavía no les explicaron por qué se realizaron dos autopsias al cuerpo del exministro.

“Estamos ante un homicidio donde se han hecho dos autopsias y no se comprende por qué. No tenemos una explicación lógica y racional. No se explica por qué en la primera autopsia no se dilucida la etiología de las lesiones. ¿A qué fiscal le alcanza y le sirve que tenés un golpe en la cabeza y no te dicen cómo te lo generaste?”, cuestionó.

Sarquís, además, le dedicó algunas palabras a “Rojitas” con una marcada emoción. “El sujeto fallecido era un sujeto socialmente ramificado porque tenía vínculos con todo el mundo, una persona sumamente querida, un compañero gremialista sumamente respetado, era un compañero peronista muy querido por todos.

Hemos perdido a uno de los mejores hombres del peronismo catamarqueño”, aseguró. El abogado indicó que “causa pavura tanto silencio” de quienes “salen abrazándolo en la foto”. En ese sentido, manifestó que deberían “estar ofreciendo todos los recursos disponibles. Es una situación de gravedad institucional”.

Sarquís recordó al fiscal Laureano Palacios, que fue apartado de la causa por irregularidades. “Lo llamativo que el fiscal que interviene en la causa haga un descargo en el jury. No se olviden que tenemos un fiscal que ha sido apartado de la causa de la muerte de un ministro y ha dicho ‘a mí nunca Homicidios me dijo que estábamos ante un homicidio’”, remarcó.

