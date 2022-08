La intersindical docente, integrada por los gremios de Ateca, Uda, Suteca, Sidca y

Sadop se reunió ayer con la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos

Humanos, Verónica Soria para dialogar sobre la solicitud de adelantar la cláusula

de revisión salarial que estaba prevista para el mes de septiembre, según el último

acuerdo realizado en junio.

En ese sentido, la ministra Soria expresó que pondrá a consideración del

gobernador Raúl Jalil lo peticionado por los gremios docentes, y que la semana

que viene serán convocados nuevamente para avanzar con el diálogo. Desde los

gremios aseguraron que de no tener respuestas claras sobre lo salarial y

pedagógico puede haber medidas de fuerza.

Durante la reunión, se mencionó los incrementos en cuanto a lo salarial con

respecto a educación detallando en una presentación los aumentos realizados

para los docentes provinciales.

Juan Godoy, secretario General de Suteca expresó su disconformidad ya que no

estuvieron de acuerdo con la paritaria salarial del mes de marzo por considerar

que la base de incremento debería ser mayor del 80% hasta fin de año por lo que

propuso corregir el incremento del 40,45% y elevarlo a un incremento del 50% con

respecto al primer semestre.

En esa línea, señaló que “falta voluntad política en cuanto a lo salarial con los

docentes. Lo que decimos es lo que solicitamos, tenemos una necesidad de cubrir

el déficit y que se plantee desde hoy hasta fin de año. Desde Suteca, la propuesta

es reabrir paritarias en caso de que no sea así, iremos a medidas de fuerza”.

En ese sentido, planteó un 40% de incremento de aquí a diciembre en un solo

pago.

También, se planteó que sigue quedando el debate de la hora cátedra/hora reloj,

señalando que en el único lugar del país que está desdoblada la discusión sobre

hora cátedra y hora reloj es en Catamarca.

Además, los representantes de ATECa, expresaron que la inflación fue de más del

40% en un semestre, y para el segundo de cuánto deberíamos hablar, una

proyección del 80% de inflación, cobramos 60.000 pesos y la canasta básica está

en 100.000 pesos y encima nos van a implementar una jornada completa y

tampoco sabemos cuánto se va a cobrar, nosotros solicitamos una reunión por

varios puntos y ahora aparentemente solo hablaremos sobre lo salarial y nos

seguimos llevando incertidumbre.

Al respecto, Sergio Guillamondegui del Sidca expresó que “nosotros queremos

una solución concreta, son muchos los problemas, no solo el tema salarial sino

también el tema de la extensión horaria, como se va a incorporar la solución de las

horas cátedras, horas reloj, el pago de las deudas docentes. Es decir, hay muchos

temas que son recurrentes y nosotros queremos respuestas concretas”.