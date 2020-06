El Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) se reunirá hoy para analizar si vuelve a movilizarse en contra de la reforma del Estado que propone el gobernador Raúl Jalil. La intención, según trascendió, es convocar a una manifestación para este viernes si el Ejecutivo envía una propuesta a la Legislatura. Hay malestar porque no fueron parte del nuevo proyecto. Lo anunciarán en conferencia de prensa.

La mesa intersindical decidirá hoy, en un encuentro previsto para las 10 horas en la sede de ATE, cuál será el plan de acción de los gremios estatales si se confirma el anuncio del gobernador Jalil, que la semana pasada adelantó que la propuesta de reforma laboral sería enviada en estos días a la Legislatura.

El secretario general del SOEM Capital, Walter Arévalo, confirmó en diálogo con El Ancasti que hay una propuesta para avanzar en una movilización para este viernes si es que se concreta lo anunciado por Jalil.

En ese sentido, aseguró que en el Ejecutivo “no cumplen con su palabra”, y cuestionó que el Gobierno “hable de buscar consensos y después envían un proyecto a la Cámara”. “Vamos a tener que plantear lo mismo que los docentes: sin paritarias no hay reforma”, sostuvo.

Por su parte, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, dijo que las próximas acciones que llevará adelante la FUSSI se resolverán esta mañana. “Tenemos la obligación de decirle a los trabajadores cuando las cosas no están claras, y acá nos dijeron una cosa y luego salieron con otra totalmente distinta”, explicó en alusión a los dichos del gobernador.

En ese sentido, cuestionó que se había propuesto crear una Secretaría de la Reforma del Estado, y que luego el propio titular del Ejecutivo anunciara que el proyecto sería enviado a la Legislatura sin que la nueva Secretaría siquiera fuera creada; y consideró que la movilización es una posibilidad, ya que fueron implícitamente liberados de acción.

El fin de semana, la FUSSI envió una nota al gobernador solicitando precisiones respecto de la creación o no de este organismo, al sostener que si avanza el proyecto legislativo que anunció Jalil “la reforma se realizaría sin consulta previa, ni acuerdo con la base obrera”.

La semana pasada, tras la movilización de los docentes contra la reforma del Estatuto, la intersindical no descartó hacer una movilización conjunta para unir las protestas. Además, un sector de docentes y trabajadores autoconvocados también se expresó en contra de la reforma.

SOEM y la DIL La semana pasada, el SOEM planteó a la Dirección de Inspección Laboral que enviara inspectores a las áreas de Higiene Urbana y Espacios Verdes, para verificar las condiciones de trabajo de los precarizados, al denunciar que hay un maltrato hacia ese sector de trabajadores. Según indicó Arévalo, el organismo puso a disposición los

inspectores y van a invitar al sindicato cuando se realicen las visitas. “Queremos que paren con el atropello a los precarizados, que se trabaje con mínimos protocolos sanitarios”, remarcó el secretario del SOEM a El Ancasti.