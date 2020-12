Ayer a la mañana, familiares y allegados a Brenda Micaela Gordillo marcharon

nuevamente para pedir justicia por el femicidio de la joven. En esta ocasión,

denunciaron que tienen conocimiento de que el imputado, Naím Vera Menem, cuenta

con una serie de privilegios en su estancia en el Servicio Penitenciario de Miraflores.

“Pedimos por favor que sea una condena justa y perpetua. Hemos leído que este

monstruo, delincuente está en la cárcel con todos los privilegios. Estamos totalmente

indignados y muy tristes de saber que este monstruo, hijo de puta, está con todos los

privilegios. No vamos a dejar de luchar para que le den perpetua. Que a los jueces no

les tiemble la mano”, expresó la tía de la joven asesinada en diálogo con El Esquiú

Play.

La marcha se congregó en la plaza 25 de Mayo y posteriormente se dirigió por

República hasta Fiscalía General, ubicada en Junín al 600.

“Ya van a ser 10 meses y esperamos un juicio. Nos dicen que prácticamente está

todo resuelto, pero esperamos que cuando termine la feria el próximo año finalmente

se haga. Enterarse que estas personas hagan que su hijo esté en forma cómoda en

el Penal es indignante”, agregó, a su vez, Iván Espeche, el hermano de la joven.

Cabe recordar que Brenda Micaela fue brutalmente asesinada el 1 de marzo pasado,

presuntamente por Vera Menem, que luego se entregó a la Justicia asegurando que

la muerte había sido accidental. Luego de la autopsia se determinó, sin embargo, que

la joven había sido asfixiada.

Femicidio

El caso conmocionó a la opinión pública catamarqueña y del país por sus cruentas

características, puesto que se conoció que una vez que la joven de 23 años estaba

sin vida, el presunto femicida habría tratado de deshacerse de su cuerpo quemándolo

en una parrilla que había en el departamento donde había citado a la joven.

Al no lograr completamente su cometido, desperdigó las restos de la mujer en un

contenedor municipal y a la vera de la ruta Nº4.

Relacionado