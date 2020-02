20 febrero, 2020 2:29

Dylan tiene solo 4 años y logró salvar su vida gracias a un trasplante de corazón, ahora comparte su emocionante e inspiradora historia.

La emotiva historia de Dylan: tiene 4 años, sufría un problema cardíaco y un trasplante de corazón le salvó la vida

Dylan tiene 4 años y a su corta edad tuvo que luchar para poder seguir con vida, algo que logró gracias a un trasplante de corazón.

El nene encabezó la lista de espera del Incucai y fue un caso de emergencia nacional que termina con final feliz y ahora acompañado de su papá Mario Gómez, comparten la emotiva e inspiradora historia.

Desde los 18 meses de vida, Dylan comenzó a tener una insuficiencia respiratoria y manifestó una extraña inflamación abdominal, algo a lo que los médicos en un principio no le encontraban explicación.

Luego de una gran cantidad de estudios, finalmente los especialistas lograron diagnosticarle miocardiopatía hipertrófica dilatada, motivo que lo obligó a trasladarse desde Villa Berthet, Chaco, al Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, para poder ser tratado.

Más allá de los tratamientos, el nene no presentaba mejorías y el 6 de mayo determinaron que la única alternativa para poder seguir con vida, era un trasplante de corazón y el Incucai lo incluyó en su lista de espera en primer lugar.

En una nota que brindó el papá de Dylan, mientras esperaban que aparezca el donante, había dicho: “no depende de nosotros, ni de los médicos, sino de que la gente tome conciencia y que aquel padre que perdió a su hijo, que sé que es horrible, le dé a otro padre la posibilidad de seguir teniendo a su hijo con vida donando órganos“.

Ese mensaje le llegó a una familia de Salta que acababa de perder a su hijo de 9 años y no dudaron ni un instante en realizar la donación.

“A las 7 de la mañana (del 7 de octubre) vino el cardiólogo y me dice: ‘Mire papá, tiene que firmar el consentimiento’ pero hasta ese momento no caí. Una hora más tarde me informa que: ‘Dylan va a pasar el quirófano, porque entró en un operativo. Apareció un órgano en Salta”, contó Mario Gómez ante el inminente trasplante de corazón.

“Ahí sentí que se me nublaba la vista. Fui al baño a llorar para que el nene no me viera”, relató el hombre, pero su propio hijo fue quien le dio ánimo al decirle: “‘Vamos Papá’, y después me agarra la cara y expresa: ‘Papá Te Amo‘, como que presentía que venía algo importante”.

La historia terminó con final feliz para Dylan que pudo recibir su trasplante de corazón y su papá no deja de agradecerle a esa familia salteña: “perder un hijo es lo peor que te puede pasar. Es muy fuerte tomar una decisión así, como la de donar órganos tras perder un hijo. Es tan admirable lo que hicieron y la calidad de humanidad que tienen, que esta familia espera a Dylan en Salta. Yo estoy en contacto con las tías, quienes me reconocieron que se sienten tías de Dylan. Ellas me contaron que él, internado, se enteró de la historia de Dylan y preguntaba por él. Ahora está vivo en su corazón”

Fuente: Crónica

