La ministra de la Corte de Justicia, Dra. Fernanda Rosales Andreotti, recibió a la directora Provincial de Mujeres, Género y Diversidad, Lic. Belky Pennise Zavaley y su equipo de capacitadoras, para dar continuidad al dispositivo Masculinidad en clave de cuidado que se viene ejecutando desde hace dos años con condenados en suspenso. De la reunión también participó la decana de la Facultad de Derecho, Gino Bertolone y el director Provincial de Reinserción Social, Santiago Ahumada.

El objetivo, según explicó Pennise Zavaley, es cubrir una deuda pendiente en el sistema judicial provincial como es ofrecer un espacio formativo presencial y sistemático para hombres condenados por violencia de género, tal como lo exigen ciertas sentencias judiciales, además de promover una justicia restaurativa y transformadora. El dispositivo está destinado a condenados e imputados por ejercer violencia de género bajo la modalidad de condena condicional.

Esta iniciativa se concreta gracias a un convenio de colaboración interinstitucional firmado entre la Corte de Justicia de Catamarca, la dirección Provincial de Género y Diversidad dependiente del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de la provincia, y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

La capacitación es realizada por profesionales especializadas y cuenta con una evaluación final a cada integrante de estos grupos de formación. “Este paso representa un avance significativo en materia de políticas públicas con perspectiva de género y constituye un compromiso concreto del Estado en la prevención de la violencia y en la construcción de masculinidades positivas orientadas al cuidado y la responsabilidad”, aseguró la directora provincial.