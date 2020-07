El gobernador Raúl Jalil se refirió a la situación irregular de dos de los jueces de la

Corte de Justicia, Amelia Sesto de Leiva y José Cáceres, quienes a pesar de haber

superado largamente los 65 años que marca como límite la Constitución provincial

para ejercer el cargo, permanecen como ministros del máximo Tribunal

catamarqueño.

“La Constitución es clarísima: los jueces, a los 65 años, se tienen que jubilar. Los

jueces se autolimitaron ellos mismos por la misma Constitución que juraron. En ese

sentido, hubo una ley que la estamos reglamentando y estamos terminando el

decreto para que la AGAP (Administración General de Asuntos Previsionales)

notifique a todos los poderes para que inicien las jubilaciones las personas que han

avanzado en los 65 años”, aseguró Jalil en una entrevista con radio Valle Viejo.

En otra instancia, a Jalil le consultaron si considera necesaria la ampliación de la

Corte de Justicia y respondió: “Siempre, en su primer momento, se veía que tenía

que haber siete jueces en la Corte porque se dividen por cámaras. Ingresan todos los

días proyectos, lo vamos a dialogar con los diputados que ingresaron el proyecto”.

Con respecto al proyecto de ley que busca la ampliación de los instrumentos de la

Corte de Justicia, comentó que “estamos trabajando con mucho empeño en la

digitalización de los expedientes y seguimos tratando de avanzar con la digitalización.

Todos nos tenemos que modernizar. Todos los empleados tienen que aprender a

manejar la tecnología rápidamente, las reuniones virtuales. Es un camino que ya no

tiene retorno y lo que ha hecho esta pandemia es acelerar todos los procesos”.

Coronavirus y economía

El mandatario también habló sobre las perspectivas económicas que podría tener la

provincia a futuro, en el marco de la pandemia de COVID-19. “Es una situación de

incertidumbre muy grande. Tenemos las finanzas ordenadas, pero no sabemos qué

va a pasar con la economía. Por eso hay que ser solidarios. Hay gente que no puede

salir a trabajar en la parte privada. No es que esto pasa en Catamarca, pasa en todo

el mundo. Los empleados públicos cobramos todos. Los empleados privados están

teniendo serios problemas y en todo el mundo se están realizando los planes que

está llevando a cabo el presidente a través de la ayuda a los salarios del sector. Es

una situación muy complicada. Vamos a tener que convivir por lo menos hasta que

no esté la vacuna o una medicación”, remarcó.

“Acá no es que hay una primera ola, una segunda ola, una tercera ola, rebrote. Para

mí esta es una enfermedad que llegó para quedarse, radicada hasta que no

tengamos una vacuna, como muchas enfermedades que tuvimos. En ese sentido,

como responsable del Gobierno voy a ser muy prudente. Sé que los intendentes

tienen presiones por todos lados, pero hoy tenemos que ser prudentes y solidarios.

Vamos a tener que empezar a convivir responsablemente con este virus que nos trae

tantos problemas a la humanidad. Recién está comenzando”, agregó.

