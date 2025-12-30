En la mañana de hoy Lucrecia Barros Jorrat, concejala de la ciudad Capital, se reunió con distintos concejales, dando apertura a la agenda de Diálogos Regionales. Mesa de Concejalías Interdepartamentales, orientada al trabajo conjunto en políticas deliberativas y en la construcción de políticas públicas de interés regional.

Lucrecia Barros, comentó: “Ponemos en marcha esta mesa, que iniciamos con la participación de los departamentos de FME, Valle Viejo y Capital, y que se proyecta a la integración del resto de la provincia, con la invitación abierta a todos los concejales y concejalas”.

“De este modo, plantamos la semilla de objetivos claros, donde la integración, la inserción y el fortalecimiento regional se consolidan como ejes fundamentales para el desarrollo común”, Finalizó.