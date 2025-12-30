Abel Castillo, ganó las elecciones llevadas a cabo en la jornada de hoy en UTHGRA. El candidato de la lista gris y naranja, ganó con 131 votos a 98, de los votos de Capital. En Belén hubo otra urna pero fue impugnada.

El 20 de diciembre, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo autorizó a la Junta Electoral de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) a fijar una nueva fecha para las elecciones en el sindicato, que habían sido suspendidas en septiembre.