Con una variada propuesta recreativa, deportiva y cultural, Fray Mamerto Esquiú lanzó oficialmente su temporada de verano 2025–2026, con una agenda pensada tanto para los vecinos como para los visitantes que eligen el departamento para disfrutar del receso estival.

La presentación fue realizada en la plaza de San José, y contó con la presencia de la Intendenta Alejandra Benavidez, quien dió la bienvenida a los medios presentes y agradeció el permanente acompañamiento y difusión, por su parte la Directora de Turismo Fernanda Quispe, el Director de Deportes José Narváez y la Directora de Cultura Viviana Checa fueron los encargados de brindar los detalles.

La propuesta pone especial énfasis en la promoción de los atractivos turísticos naturales, los monumentos históricos que forman parte de la identidad local y las oficinas de atención turística, que brindarán información y acompañamiento permanente durante toda la temporada.

Entre los espacios destacados se encuentran el Club de Campo Municipal y el Camping de Las Pirquitas, dos lugares destinados a quienes buscan disfrutar del río, la montaña y el contacto directo con la naturaleza, ideales para compartir en familia o con amigos.

El verano también tendrá un fuerte eje en el deporte y la recreación, con propuestas gratuitas para todas las edades que incluyen talleres de natación, aquagym y colonias de verano, pensadas especialmente para los más pequeños, promoviendo hábitos saludables y espacios de encuentro.

La temporada se complementa con una nutrida agenda cultural a través de los Veranos Culturales y el ciclo “Vení a la Plaza”, que durante cuatro viernes a lo largo del verano reunirá a músicos, bailarines, artesanos y emprendedores, generando espacios de expresión artística y participación de la comunidad.

Los viernes culturales se realizarán los días 16/1 en el Parque Chacarero, el 23/1 en La Carrera, el 6/2 en Las Pirquitas y el 13/2 en Piedra Blanca.

El evento del viernes 6 de febrero se llevará a cabo en conjunto con “Pasos con Historia”, una propuesta especial dedicada al origen del Coloso, que consistirá en una recorrida histórica por la creación del Dique Las Pirquitas. La actividad incluirá una propuesta cultural integral donde convergerán las distintas expresiones del arte para dar vida a una experiencia única, que se desarrollará en el Paseo Las Moras, bajo un trabajo conjunto entre el municipio de Fray y el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes a través de la secretaria de Gestión Cultural.

Incluirá música, exposición de artes visuales, cine, danza, artesanías y patrimonio histórico cultural.

Para cerrar la temporada cultural, el 13 de febrero, en vísperas del Día de los Enamorados, se celebrará el Viernes Cultural especial “Día del Amor”, donde la figura principal serán los emprendedores gastronómicos, ofreciendo sabores locales y una noche pensada para compartir y celebrar el encuentro.

De esta manera, Fray Mamerto Esquiú inicia una nueva temporada veraniega reafirmando su compromiso con el desarrollo del turismo, la cultura y el deporte, fortaleciendo la identidad local y consolidándose como un destino que combina naturaleza, historia y propuestas para toda la familia.

Oficinas de Turismo

Las oficinas de Turismo Casa Natal, Trapiche Azucarero y Las Moras atenderán de lunes a lunes en el horario de 9 a 13 y de 16 a 20 hs.

Con entrada libre y gratuita al igual que el servicio de guía turístico.

Espacios recreativos

El Club de Campo Municipal atenderá de viernes a domingos de 11 a 20 hs y el Camping de Las Pirquitas los mismos días de 10 a 20 hs.

El valor de la entrada es de $3000 para menores y $5000 mayores, en el caso del Club de campo incluye ingreso a las piletas

La pileta del Estadio Evita estará abierta al público los días sábados y domingos de 14 a 20 hs. Ingreso $2000 para menores y $3000 para mayores.

Vale la pena destacar que el predio cuenta con quinchos, asadores y canchas.

Guía de verano

También se anunció el lanzamiento de la guía de verano digitalizada que propone todas las opciones hoteleras, gastronómicas y recreativas en Fray, de gran utilidad para los visitantes.

La misma se encuentra disponible en https://bit.ly/3MUNUti también puede visitarse en www.fraymunicipalidad.gob.ar.