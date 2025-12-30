Se trata de uno de los patrimonios históricos más relevantes de San Fernando del Valle de Catamarca.

El Gobierno de Catamarca y la Orden Franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata firmaron una Carta de Intención con el objetivo de avanzar en un proyecto integral de restauración, preservación y puesta en valor de la Manzana Franciscana, uno de los patrimonios históricos más relevantes de San Fernando del Valle de Catamarca.

El acuerdo fue suscripto, en la Basílica y Convento de San Francisco de Asís (CABA), por el gobernador Raúl Jalil, en representación de la Provincia, y por el ministro provincial Emilio Luis Andrada, en nombre de la Orden Franciscana. También estuvo presente Anina Moscone, secretaria de la Casa de Catamarca en CABA.

El conjunto arquitectónico, cuya presencia en la provincia se remonta a la fundación de la ciudad en 1683, está integrado por el Convento y Templo San Pedro de Alcántara, el Colegio Padre Ramón de la Quintana y el Complejo Esquiú (Museo Calchaquí, Biblioteca y Salón de Usos Múltiples).

En el documento, ambas partes destacan el alto valor histórico, cultural, religioso y arquitectónico del predio, subrayando que el Convento y el Templo San Pedro de Alcántara cuentan con la declaración de Monumento Histórico Nacional.

La Carta de Intención establece un marco preliminar de cooperación para la elaboración de un Plan de Acción, que estará a cargo del Ejecutivo provincial. Todo el proceso deberá respetar el carácter patrimonial del sitio y los principios de la Orden Franciscana.

El acuerdo también prevé evaluar la posibilidad de que la Provincia administre y gestione determinados espacios de la Manzana Franciscana, los cuales podrían abrirse al público y desarrollarse de manera conjunta con fines culturales y turísticos. Asimismo, se contempla la eventual puesta en valor de la Plaza Fray Mamerto Esquiú, ubicada al este del templo, con la intención de integrarla al espacio público de la ciudad.

Otro de los puntos destacados es el análisis de una relocalización del Colegio Padre Ramón de la Quintana en un edificio propuesto por la Provincia, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la Orden. En tanto, se deja expresamente establecido que el culto y las celebraciones religiosas en el Templo San Pedro de Alcántara continuarán bajo la exclusiva responsabilidad de la Orden Franciscana.

Si bien el documento no genera obligaciones legales ni compromisos presupuestarios, la Provincia asumió el compromiso concreto de realizar, en el corto plazo y con recursos propios, trabajos de mantenimiento, impermeabilización del techo y recuperación del sistema de desagües pluviales del templo, como primer paso en el proceso de conservación.