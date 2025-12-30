El intendente CPN Raul Barot , junto a su par Mario Páez, mantuvieron un encuentro con el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Gobierno Alberto Natella, con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta entre los municipios y la provincia.

Durante la reunión se analizó la situación económica que atraviesan las provincias y municipios, y se revisaron las obras en ejecución en el municipio de Los Altos, desarrolladas en coordinación con el gobierno provincial para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Este tipo de encuentros resultan fundamentales para priorizar las necesidades de cada jurisdicción del departamento Santa Rosa y fortalecer el trabajo articulado en beneficio de la comunidad.

