El domingo 28 de diciembre, durante la celebración de la Santa Misa, presidida por el párroco, padre Humberto Carrizo, la comunidad parroquial de San Roque, en Recreo, departamento La Paz, recibió con alegría y devoción una reliquia de primer grado del Beato Mamerto Esquiú, que quedó expuesta para su veneración.

Se trata de un fragmento de las reliquias que fueron donadas en el año 2018 por el entonces Arzobispo de Córdoba, Mons, Carlos José Ñáñez, a la Diócesis de Catamarca por pedido del Obispo catamarqueño Mons. Luis Urbanč. Estas reliquias que llegaron desde Córdoba a Catamarca consisten en una falange y vértebra extraídas de los restos del Beato Esquiú que descansan en la Catedral de Córdoba, las cuales fueron acompañadas de un certificado de autenticidad rubricado por Mons. Carlos José Ñáñez y el Notario Mayor Mons. Marcelo Gustavo Renardi.

Estas reliquias fueron trasladadas desde la ciudad mediterránea a la capital catamarqueña, el 4 de octubre de 2018, y entronizadas en un altar lateral de la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen del Valle.