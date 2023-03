LA INTERNA RADICAL

El presidente de la línea Raúl Alfonsín, Flavio Fama, se refirió a la ruptura que se produjo con Alfredo Marchioli (Evolución Radical) en el marco de la alianza que se estaba conformando junto al FAPRA y Radicales en Acción. Fue contundente al señalar que fue la «Celeste» quien lo impuso como candidato a presidente del otro sector. Por otra parte, descartó que Marchioli sea el candidato de la unidad porque habrá internas.

«Aquí hay algo que es muy claro, estos cuatro espacios se juntan para realizar una propuesta que tenga algo consensuado. Por el otro lado, aparece la línea Celeste imponiendo candidato. Nosotros, todos, absolutamente todos, coincidimos en que la metodología no era la adecuada», señaló en alusión a la presentación de Luis Fadel como candidato a presidente.

«Entendíamos que esto se había hecho en otras épocas y teníamos nuestras reservas. Marchioli había sido muy claro en esto respecto de las intencionalidades que todo esto traía; estamos hablando de la metodología. De pronto, toma la decisión de irse del espacio porque le ofrecieron la presidencia a él; desde la Celeste lo proponen a él como candidato», afirmó Fama al dejar en claro que fue la propia línea la que bajó la candidatura de Luis Fadel.

Luego se refirió al diálogo que mantuvo con Marchioli, pero evitó contar los términos del encuentro. «Le fui claro a Marchioli, lo de la unidad no va a suceder», sentenció.

«Seguimos entendiendo que no puede haber un sector que ponga una bolilla negra a alguno y diga ‘este va, bueno; y si este no va, va este ‘ y siempre me siento en el centro de la discusión y digo quién va y quién no. Si alguien acepta porque cree que tiene un beneficio personal directo, bueno, es una decisión que se toma y se respeta. Obviamente no la comparto. Marchioli me dijo: ‘no voy a ser candidato si no hay unidad’. Bueno, nosotros estamos en el armado de una lista», comentó el presidente de la línea Raúl Alfonsín.

Fama dijo que intentaron dialogar para arribar a una lista única, pero siempre se encontraron con la imposición del candidato.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital