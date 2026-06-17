Los trabajos se desarrollan a la altura del kilómetro 1.134 y, mientras permanezcan activos, el tránsito será habilitado de manera controlada por media calzada.

Vialidad Nacional informó que durante este miércoles se realizarán tareas de mantenimiento sobre la calzada de la Ruta Nacional 60, en la Quebrada de La Cébila, por lo que se solicita a los conductores transitar con extrema precaución.

Los trabajos se desarrollan a la altura del kilómetro 1.134 y, mientras permanezcan activos, el tránsito será habilitado de manera controlada por media calzada.

Desde el organismo recomendaron reducir la velocidad al acercarse al sector intervenido, respetar la señalización preventiva de obra y seguir las indicaciones del personal banderillero que se encuentra organizando la circulación.

Las tareas forman parte de las acciones de mantenimiento vial y buscan mejorar las condiciones de transitabilidad en uno de los corredores de conexión de la provincia.